J-Ax annuncia una pausa dopo i concerti al Fabrique di Milano | “Ricomincio da zero”

Dua Lipa ha annunciato di essere tornata in studio con una foto dolcissima di lei da piccola : Aww <3

Yungblud ha annunciato una data in Italia : Il cantante inglese si esibirà a Milano a gennaio

Torna una storica serie di picchiaduro degli anni '90 : annunciato Streets of Rage 4 : Il publisher Dotemu e il team di sviluppo Lizardcube hanno annunciato oggi Streets of Rage 4, un seguito della storica trilogia di picchiaduro a scorrimento orizzontale dei primi anni '90 che si appresta quindi a Tornare sul mercato a quasi 30 anni di distanza.La trilogia firmata da SEGA aveva conquistato più di qualche giocatore grazie al suo stile unico, e stando a un primo trailer pubblicato dagli sviluppatori questo seguito non sembra ...

Inter - è una debacle annunciata : mercato ‘rimandato’ - Spalletti in confusione ed anche i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell’Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l’anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...

Inter - è una debacle annunciata : evidenti limiti di squadra - Spalletti in confusione ed anche i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell'Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l'anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...

Rimini - due allievi di polizia accusati di violenza sessuale su una turista tedesca. Il Comune annuncia di volersi costituire come parte ... : Rimini Due giovani, di 21 e 23 anni, indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. I due ragazzi, studenti della Scuola per allievi agenti di polizia di Brescia ...

«Una tragedia annunciata». Rabbia per l'ennesima morte sul lavoro : Marina di Carrara - «Una tragedia annunciata» così Domenico Ciavarella, segretario provinciale della Filt-Cgil di Massa-Carrara nonché dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale, definisce la morte ...

Morti nel Raganello - un testimone : 'Disastro annunciato - qui è diventato un luna park' : Un disastro annunciato secondo i frequentatori della zona del torrente del Raganello, dove 10 persone hanno perso la vita a causa della piena di ieri. 'Quello che è accaduto nelle gole del Raganello è ...

Dorna Sports e Lenovo annunciano una partnership per il campionato eSport di MotoGP : Dorna Sports annuncia una partnership pluriennale con Lenovo quale sponsor tecnologico esclusivo per il campionato eSport di MotoGP. L'accordo prevede inoltre la fornitura da parte di Lenovo di PC di gaming, monitor e accessori per gli eventi dal vivo del campionato. Oltre alla sponsorizzazione in co-branding, i giocatori che parteciperanno al campionato avranno a disposizione le elevate prestazioni dei dispositivi di gaming Lenovo Legion per ...

Calciomercato Roma - Monchi annuncia una cessione : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match indicazioni di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Gonalons se tutto va bene andrà al Siviglia in prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche. Olsen? Sostituire Alisson non era facile, è uno dei cinque migliori portieri al mondo. Ma tra tante possibilità abbiamo scelto Olsen che ha ...

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

Amazon ha annunciato il Prime Day 2018 e durerà 36 ore. Una guida : I malati di shopping avranno il loro Armageddon il 16 luglio. Per un giorno e mezzo, Amazon rinnova l'appuntamento - riservato ai clienti Prime - con un milione di offerte: televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e persino fare scorta di prodotti di uso quotidiano. Prime Day, inizierà alle ore 12 ...

Cristiano De André sul crollo del Ponte Morandi. "Sono arrabbiato. Questa era una tragedia annunciata" : "Voglio dedicare questo concerto a Genova. Quella di ieri è stata una tragedia immane, Genova è sempre colpita, non so come mai, da alluvioni. Sono arrabbiato, Questa era una tragedia annunciata. Quel Ponte è sempre stato pericolante, dovevano buttarlo giù, sono tutti nodi che vengono al pettine".Lo ha dichiarato poco prima del concerto a Festambiente, a Rispescia (Grosseto) Cristiano de André, genovese doc, ...

Crollo Ponte Morandi - Baccini : "Una tragedia annunciata" : Per Baccini la responsabilità del Crollo è della politica: ' Ripeto: era un disastro annunciato. Bisognava avere il coraggio di buttare giù il Ponte e ricostruirlo. Qui si parla di vite umane, la ...