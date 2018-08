Ivan Gazidis nuovo ad del Milan | si allungano i tempi

milanworld

(Di mercoledì 29 agosto 2018) È andato in scena nella giornata di ieri unConsiglio di Amministrazione del, nel quale si sono discussi soprattutto due temi: il primo legato alla Uefa e alle prossime mosse della società nei confronti dell’organo di Nyon dopo l’accoglimento del ricorso del Tas di Losanna, che ha riammesso i rossoneri in Europa; il secondo riguarda il nome delamministratore delegato che prenderà il posto di Paolo Scaroni, il quale al momento ricopre questa carica ad interim. CdAverso il sì, ma… Riguardo alla questione relativa alamministratore delegato, il nome in cima alla lista è quello di, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal, che ha ricevuto un’allettante proposta dal club di via Aldo Rossi. La proprietà del, infatti, avrebbe offerto aun ingaggio annuale da ben 4 milioni di euro per i prossimi ...