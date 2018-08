Italia-Polonia 7 settembre 2018 | partita della nazionale in diretta tv su Rai 1

Basket – Qualificazioni Europei 2019 : aperta la prevendita per Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers: da oggi aperta prevendita per Italia-Polonia. Azzurri in campo a Bologna il 14 settembre alle ore 20.15 Il primo decisivo passo verso il Mondiale 2019. Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti saranno di scena a Bologna il 14 settembre per provare a battere la Polonia e fare un ulteriore step verso la rassegna iridata del prossimo anno in Cina. I polacchi hanno chiuso al secondo posto la prima fase ...

Nazionale - Italia : sabato i convocati del c.t. Mancini verso Polonia e Portogallo : Si riparte da Polonia e Portogallo. L'Italia di Roberto Mancini si tuffa nella Nations League: il commissario tecnico diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due gare, con il raduno ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...

Calcio - Nations League 2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ...

Hockey prato - Hockey Series Open 2018 : i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia : Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di Hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. Andiamo a scoprire i ...

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia 23^ con 4 bronzi : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

Giro di Polonia 2018 : Alvaro Hodeg si prende la rivincita - super volata. Italiani piazzati : Dopo due volate vinte da Pascal Ackermann, si prende la rivincita allo sprint nella terza tappa del Giro di Polonia 2018 il colombiano Alvaro Hodeg che conquista il successo nella frazione di 140 chilometri partita da Stadion Slaski e giunta in quel di Zabrze. Il corridore della Quick-Step Floors va a prendersi anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Partenza a tutta, come di consueto. Quattro uomini in fuga: Matias Le ...

Gli Stamina unica band Italiana al 'City of Power Fest' in Polonia : Annunciato il bill del famoso festival che si tiene nella cittadina di Zgierz , dove ci saranno sul palco i locali Crystal Viper, i Quireboys ed altri big della scena rock e metal. Gli Stamina di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia priva di Daniel Hackett nelle gare di settembre con Polonia e Ungheria : Novità, e non in positivo, per la nazionale Italiana in vista delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Daniel Hackett, infatti, non sarà in campo nei due incontri che l’Italia giocherà il 14 settembre contro la Polonia (al PalaDozza di Bologna) e il 17 settembre contro l’Ungheria (alla Fonix Hall di Debrecen). Stando a eurohoops, il giocatore pesarese, da poche settimane ufficialmente passato al CSKA Mosca, ha chiesto a coach Sacchetti ...

Motocross delle Nazioni Europee - si ritorna in Polonia : presentate le squadre Italiane : L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale di Motocross al via a Danzica (Polonia): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la ...