Fastweb - contro costi occulti tlc serve normativa per più trasparenza - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Fastweb ha puntato su una strategia 'paghi quel che compri' contro i costi occulti delle tlc. Ma pochi operatori l'hanno seguito e l'operatore lancia l'idea di una normativa ad hoc che valga per tutti ...

Stop al 'caro-scuola' - accordo tra librai e consumatori - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Porre un freno ai rincari per i libri di testo, garantire i buoni scuola e dare informazioni trasparenti. Sono i principi base dell'accordo tra Adiconsum e Ali, l'Associazione librai Italiani di ...

Treu - Cnel - - studio per valutare qualità contratti - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Oltre 900 contratti collettivi nazionali non rispettano le norme sulla salute e la sicurezza per i lavoratori. Per questo Cnel, Inps e ministero del Lavoro puntano a valutare e riorganizzare l'intero ...

Spread in aumento - costi e rischi in vista dell'autunno - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Da maggio il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi è aumentato in media di circa cento punti base. Se si mantenesse tale, comporterebbe un aumento della spesa per interessi del 12% al ...

G7 - nessuno cresce. Ma l'economia Italiana va più lenta degli altri : Frenata generale per l'economia globale legata agli effetti della guerra dei dazi. Ma per l'Italia la situazione pesa più che per gli altri stati

G7 - nessuno cresce. Ma l’economia Italiana va più lenta degli altri : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria L’economia italiana rallenta. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) l’Italia è l’unico paese del G7 a mostrare un trend di crescita negativo. Il dato è relativo al trimestre aprile-giugno. Un rallentamento che, per quanto “marginale”, come lo definisce l’organizzazione parigina, era già stato preannunciato a luglio ...

