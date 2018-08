Italia | cade con testa in secchio pieno d' acqua | muore annegata

In Francia addio al telefono fisso. Ecco che cosa può accadere in Italia : Il caro vecchio telefono in Francia sta per andare in pensione. Il conto alla rovescia è iniziato e, come sempre accade in occasione di passaggi tecnologici chiave – c'è anche una data...

Paura sulla spiaggia Italiana. Fulmine cade tra i bagnanti : i dettagli : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate ...

Portogallo - un Italiano cade in un’opera d’arte e finisce all’ospedale : L’arte fa certamente bene allo spirito, ma può far male al corpo senza le dovute attenzioni. È quanto accaduto a un turista italiano in Portogallo che è letteralmente caduto in una installazione dell’artista britannico Anish Kapoor. Il 59enne è precipitato all’interno dell’opera ‘Discesa nel limbo’ esposta al museo Serralves di Porto che presenta la mostra ‘Anish Kapoor: lavori, pensieri, ...

Cade e muore sulla via Italiana al Cervino : Un alpinista è morto oggi, domenica 19 agosto, per i traumi causati da una caduta di alcune centinaia di metri lungo la via normale italiana al Cervino. L'incidente si è verificato a 3.700 metri di ...

Autostrade per l'Italia : 'Viadotto Polcevera monitorato con cadenza trimestrale' : Le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società ed istituti leader al mondo in testing ...

Euro e fragilità industriale - qual è la causa della decadenza Italiana : di Domenico Moro Negli ultimi anni si sono formate due opinioni contrapposte sulle cause della decadenza economica e industriale italiana. Schematizzando drasticamente, una riconduce tali cause all’integrazione economica e valutaria Europea (Uem), l’altra assolve quest’ultima, escludendo di conseguenza l’utilità di una uscita del nostro Paese dall’Euro e dalla Ue. Secondo quest’ultima visione il declino italiano sarebbe imputabile esclusivamente ...

Campionati Italiani - Cavagnoli - Baldesio - terza nei 100 rana Cadette : Medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di nuoto nel 100 rana Cadetti per l'atleta della Baldesio Vanessa Cavagnoli.COn il tempo di 1'10"91, si è classificata alle spalle di Anna Pirovano , SMGM ...

San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti : le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi : Stasera è la notte di San Lorenzo, la suggestiva notte delle stelle cadenti, ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi che, entrando in contatto con l’atmosfera, brucia passando dallo stato solido a quello gassoso, lasciando la classica e affascinante scia luminosa. Ecco le mete imperdibili per chi non vuole perdersi lo spettacolo. Partiamo dalle destinazioni internazionali: il consiglio è di raggiungere il Marocco per godersi il cielo ...

Tragedia nel Lago di Como : Italia in lutto. Nessuno immaginava che sarebbe potuto accadere proprio a loro : Un’estate Italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l’influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell’acqua, come quella accaduta nelle acque del Lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un’immersione. Si tratta di Ettore ...