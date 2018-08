Inter-Roma | le scintille arrivano via social | tweet pungenti tra le due società per colpa

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. La data e le 4 fasce per i gironi : Il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio si terrà domani, giovedì 30 agosto (ore 18.00) a Montecarlo nella consueta serata di gala che apre ufficialmente la stagione del grande calcio internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni ...

Strootman al Marsiglia - guerra social Roma-Inter/ Da Malcom a Modric : nuovo scontro su Twitter : Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,Lorenzo Pellegrini sottolinea: "Kevin ci mancherà a tutti", l'addio polemico dell'olandese(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:12:00 GMT)

Roma e Inter - guerra social dopo l'addio di Strootman : Roma - Nel pomeriggio si è giocato un entusiasmante triangolare, non programmato, tra Roma , Marsiglia e Inter . Il risultato? Tutti vincitori. Si perchè questa volta i tre club non hanno dato ...

Strootman al Marsiglia : scatena la "guerra" social tra Inter e Roma : E' letteralmente partita una "guerra" social tra Inter e Roma. A scatenarla un innocuo, almeno in apparenza, tweet dell'Olympique Marsiglia in cui si annuncia l'ingaggio di Kevin Strootman. Cosa c'...

Roma - Di Francesco si frattura la mano dopo il pugno alla panchina : Intervento in mattinata : Ci mancava solo la frattura alla mano sinistra per Eusebio Di Francesco dopo il dispiacere per la pessima prestazione di ieri , almeno nel primo tempo, nella gara contro l'Atalanta. Il tecnico, ...

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Juventus - Napoli - Roma e Inter in attesa : quanti rischi : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Inter - retromarcia strategica? Ecco il discorso della dirigenza alla squadra : Il lento avvio in campionato ha imposto alla dirigenza nerazzurra una presa di posizione verso un gruppo che ha mostrato scarsa personalità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia indirizzato il gruppo verso nuovi obiettivi. 'Toglietevi dalla testa lo scudetto. È il messaggio deciso che l'Inter tutta, allenatore e dirigenti, hanno voluto ...

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...

Champions League - è febbre sorteggi : cosa rischiano Juve - Napoli - Roma e Inter : Mohamed Salah, attaccante del Liverpool. Afp Mancano le sei squadre vincitrici degli spareggi di stasera e domani, ma le quattro fasce dei gironi di Champions League cominciano a prendere forma. Resta ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi mine vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...

Inter sul banco degli imputati - si chiude oggi con Roma-Atalanta : E’ giù sul banco degli imputati l’Inter di Luciano Spalletti che pareggia 2-2 con il Torino a San Siro in

Vigilia di Inter-Toro - Mazzarri : "Ripartiamo dal 2° tempo con la Roma e ne perderemo poche" : Zero punti e anche zero gol. Dopo l'infruttuoso debutto in campionato, Inter e Torino s'incrociano a San Siro decise a sbloccarsi. Sarà una domenica sera speciale per Walter Mazzarri, alla prima da ex ...

