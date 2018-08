Inter | possibile novità tattica | il “suggerimento” arriva dall’infermeria

Per Joao Mario il mercato non è chiuso : possibile addio all’Inter nelle prossime ore : Joao Mario potrebbe lasciare l’Inter entro la fine del mese, il ds nerazzurro Ausilio in contatto con i vertici del Besiktas La querelle Joao Mario potrebbe non essere ancora chiusa. Dopo una lunga estate nella quale l’Inter ha provato a sbarazzarsi del centrocampista, il ds Ausilio lo ha di fatto ‘riaccolto’ in rosa, parlando di cessione saltata. Adesso però sembra che possa aprirsi una nuova pista in queste ultime ...

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Inter in quarta fascia : ecco il peggior girone possibile : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Inter - Nainggolan in grande forma : possibile ritorno in campo contro il Bologna : Uno dei grandi acquisti dell'Inter in questa sessione di calciomercato è stato sicuramente Radja Nainggolan. Arrivato dalla Roma per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Niccolò Zaniolo, il centrocampista belga non ha ancora potuto fare il suo esordio in campionato a causa di un problema muscolare che gli ha fatto saltare quasi per Intero la preparazione. Il Ninja, infatti, si è infortunato in occasione della seconda ...

Inter - possibile a gennaio un nuovo assalto a Modric (RUMORS) : Il tormentone degli ultimi giorni della sessione estiva di Calciomercato è stato sicuramente quello riguardante il possibile arrivo all'Inter del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Il giocatore, premiato come il miglior calciatore del Mondiale in Russia, non aveva nascosto la volonta' di lasciare la Capitale spagnola anche dopo vari incontri con i rappresentanti del patron, Florentino Perez. Si era parlato di una possibile ...

Mario Morcellini (Agcom) al Foglio : "Possibile conflitto d'Interessi per Rocco Casalino" : Il dossier delle polemiche è quello del messaggio inoltrato da Rocco Casalino, il 18 agosto scorso, ai cronisti accorsi a Genova per i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi, quello dei fischi a Maurizio Martina e degli applausi ai vice premier e della frase "sono curioso di leggere i giornali domani". Mario Morcellini è rientrato in anticipo nel suo ufficio all'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle ...

Inter - Modric sarebbe ancora possibile : arriva la comunicazione ad Ausilio (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato quest'oggi il settimo acquisto di questa sessione di Calciomercato, con l'arrivo [VIDEO] dell'attaccante senegalese, Keita Baldé, dal Monaco in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. L'ennesimo acquisto pone la societa' nerazzurra come regina assoluta di questa sessione ma potrebbe arrivare persino la ciliegina sulla torta. Ciliegina sulla torta che potrebbe essere ...

Milan - Leonardo : 'Bakayoko ci Interessa - Suso resta. Milinkovic-Savic? Impossibile' : Si presentano per la prima volta Reina e Strinic con la maglia del Milan. Due colpi a parametro zero che potranno aiutare Gattuso durante la stagione. Fuori discussione che il titolare tra i pali, ...

Delirio Inter - Spalletti conferma il possibile arrivo di Modric : L’Inter ha vinto in amichevole contro il Lione grazie alla rete di Lautaro Martinez, al termine della partita importanti indicazioni da parte di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “La società ha fatto vedere di lavorare in maniera coerente, stanno cercando di mettere in pratica tutto. È chiaro che un giocatore come Modric sarebbe importante per chiunque, figuriamoci per noi. Per quanto mi riguarda continuo a sognare insieme ...

Modric possibile centrocampista dell'Inter? - Inter - : L'affare CR7-Juve ha dimostrato che niente è impossibile, nemmeno trattando i pezzi più pregiati con la squadra più forte del mondo, soprattutto se è il giocatore a spingere per una nuova avventura. ...

Bakayoko al Milan/ Ultime notizie : possibile derby con l'Inter - ma c'è il “jolly” Pepe Reina : Bakayoko al Milan: Ultime notizie calciomercato. possibile derby con l'Inter, ma c'è il “jolly” Pepe Reina che può favorire il club rossonero nella trattativa con il Chelsea(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:06:00 GMT)

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

