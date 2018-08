Inter | Lautaro Martinez incorona Icardi | Mauro è un capitano eccezionale

Inter - Lautaro Martinez : 'Icardi è sempre presente e aiuta tutti : come capitano merita 10' : El Toro ha raccontato i suoi primi mesi in nerazzurro a Fox Sport Argentina. SU ICARDI - ' come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema o che qualcosa può essere sistemata da ...

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter - Nainggolan scalpita - intanto parla Lautaro : "Ci rifaremo col Toro" : Il mediano pronto alla prima convocazione, ma il debutto dovrebbe essere a Bologna. Lautaro Martinez: "Lavoriamo per rifarci" Inter, l'entusiasmo non cala, previsti in 60mila a San Siro Nainggolan in ...

Lautaro Martinez - primo compleanno all’Inter : i compagni lo ‘festeggiano’ con farina e uova [VIDEO] : Lautaro Martinez compie 21 anni, il calciatore nerazzurro è ‘festeggiato’ dai compagni all’arrivo negli spogliatoi: uova e farina in testa all’attaccante Lautaro Martinez compie 21 anni. L’attaccante nerazzurro, arrivato nella squadra di Spalletti in quest’ultima sessione di mercato, festeggia per la prima volta il compleanno ad Appiano Gentile. I suoi compagni però lo fanno già sentire a casa e ...

Inter - Lautaro fa 21 anni con lo scherzo dei compagni. "Contro il Toro ci rifaremo" : Primo compleanno in nerazzurro per Lautaro Martinez, che oggi ha compiuto 21 anni. "El Toro" si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale Inter TV: "E' il mio primo compleanno che festeggio in ...

Inter : Lautaro-Icardi flop - Dalbert disastroso : Dalbert ritrovato, Icardi e Lautaro Martinez coppia dell'estate di un'Inter che piace e spera di diventare presto l'anti Juve. Non state sognando. Se questo articolo fosse uscito ieri mattina, in ...

Inter - contro il Sassuolo Spalletti potrebbe puntare subito su Keita e Lautaro Martinez : L'Inter si appresta ad esordire in campionato, nella prima giornata, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 19 agosto alle ore 20:45. Dopo la Champions League raggiunta all'ultima giornata con il successo allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nello scontro diretto lo scorso anno, l'obiettivo dichiarato di questa stagione sara' quello di classificarsi tra le prime quattro in classifica con maggiore tranquillita'. La sontuosa ...

Lautaro si prende l'Inter - contro il Sassuolo sarà titolare sulla trequarti : Non tutti i mali vengono per nuocere e l'infortunio di Radja Nainggolan, paradossalmente, non è stato un male per l'Inter. Luciano Spalletti ha dovuto disputare quasi tutto il pre-campionato senza il suo perno, il giocatore da lui fortemente voluto per il suo progetto tecnico. Ma l'emergenza gli ha fatto scoprire di avere in squadra una soluzione inattesa sulla trequarti. Motivo per cui il belga può tranquillamente guarire dal problema muscolare ...

Inter - Lautaro Martinez ‘insidia’ Icardi : ‘El Toro’ è già pronto per una stagione da protagonista e Spalletti pensa alla staffetta : Si avvicina l’inizio della stagione e le partite precampionato hanno dato già importanti indicazioni. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Inter, il club nerazzurro si è mosso in modo massiccio in ogni reparto, è stato ridotto il gap con le dirette concorrenti, l’Inter probabilmente può considerarsi inferiore solo alla Juventus. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e ...

Politano : 'Che onore essere all'Inter! Lautaro e Icardi ci trascineranno' : Matteo Politano , nuovo calciatore dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a Cervia, in occasione della Bobo Summer Cup : 'Ci tenevo tantissimo a essere qui, in mezzo a questa gente, per questa splendida iniziativa in aiuto ai bambini'. SU Lautaro - 'E' forte, sta ...