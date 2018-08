Instagram La spunta blu | tutti potranno richiederla | ecco i passaggi

Come richiedere la spunta blu su Instagram : (Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Instagram fa un passo in più verso la sicurezza, aprendo a tutti gli utenti la possibilità di verificare il proprio account, la spunta blu tipica di quasi tutte le piattaforme sociali, potrebbe quindi non essere più soltanto appannaggio di brand, marchi, personalità e utenti con un grande seguito, anche se non è chiaro quali parametri verranno valutati per approvare la richiesta di verifica, Instagram ...

Come si ottiene spunta blu Instagram : Negli ultimi tempi è indubbio quale sia il Re dei social network: Instagram. Questo social ha contribuito anche a creare dei lavori veri e propri, i famosi influencer, e con le storie ha fatto l’ultimo salto di qualità che gli mancava. Oggi andiamo a vedere Come ottenere la tanto ambita spunta blu su Instagram, che significa che il profilo in questione appartiene effettivamente alla persona che lo gestisce. Indice Quali sono i requisiti ...

Musei e Instagram : Italia fanalino di coda - ma tra i 10 musei più seguiti spuntano gli Uffizi : La pagina Instagram delle Gallerie Uffizi di Firenze ha superato quota 150mila followers, attestandosi come il museo più seguito in Italia. Resta comunque lontanissima dai primi musei al mondo, considerato che la prima istituzione museale a livello globale si conferma essere il MoMA di New York, con i suoi 3,7 milioni di followers.Continua a leggere

Calciomercato - telenovela Modric-Inter : su Instagram spunta una FOTO dall’interpretazione controversa : MODRIC INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato ed oggi ha deciso di farlo posare con la terza maglia della squadra di Perez con tanto di FOTO sui social. L‘Inter attende con pazienza l’evolversi della situazione credendo di poter portare a Milano il centrocampista. Poco fa, su Instagram, è spuntata un’altra immagine (che si può notare a fine articolo) che fa discutere, postata ...

Anna Tatangelo dalla foto su Instagram spunta un dettaglio : Anna Tatangelo sta trascorrendo le meritate vacanze insieme al figlio in totale relax la sua giornata tipo, come mostra la stessa cantante su “Instagram”, è in piscina con il bimbo o distesa al sole mentre sfoggia un fisico da urlo. --La cantante sta infiammando i social postando in continuazione scatti in costume che lasciano intravedere le sue generose forme e le curve mozzafiato, ma tra tanti utenti in estasi, c’è chi va più a fondo e ...

Milinkovic-Savic al Milan?/ Leonardo sogna il centrocampista della Lazio : spunta un like sospetto su Instagram : Sergej Milinkovic-Savic al Milan? Leonardo sogna il centrocampista della Lazio per completare la rosa, spunta un like sospetto su Instagram a una foto di Romagnoli(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Juventus - tentazione Marcelo : il terzino apre ai bianconeri? Spunta il “like” su Instagram… : tentazione Marcelo- Non solo CR7. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani anche su Marcelo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, i bianconeri potrebbero tentare l’assalto anche al terzino brasiliano. Perchè si può? Il giocatore, molto amico di Cristiano Ronaldo, potrebbe aprire ad una nuova avventura. Una nuova avventura europea competitiva […] L'articolo Juventus, ...

Spunta blu per Instagram : funzione in arrivo per account verificati : Potrebbero essere in procinto di arrivare le spunte blu per gli account verificati di Instagram, visto che la funzionalità si è già resa disponibile per il territorio australiano, anche se a margine di alcuni iPhone. La compagnia sembra stia predisponendo l'estensione dell'opzione anche per i dispositivi Android, anche se non è ancora ben chiaro quando, e soprattutto in quali Paesi, arriverà. Il servizio offre la possibilità agli utenti di fare ...

Instagram testa la spunta blu per gli account verificati : Instagram sta testando una nuova funzionalità relativa all'ambito simbolo di spunta blu per gli account verificati. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Instagram testa la spunta blu per gli account verificati proviene da TuttoAndroid.

Spunta Blu Instagram : Sarà Più Facile Verificare Il Profilo : Vuoi la Spunta blu su Instagram? Cerchi un modo per avere la Spunta blu su Instagram ma non sai come fare? Presto Sarà più Facile Verificare il tuo Profilo Instagram Spunta blu Instagram come ottenerla nel 2018 Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network fotografico più famoso, usato e in voga del momento. A quanto pare, infatti, Instagram permetterà […]

Spunta Blu Instagram : Sarà Più Facile Verificare Il Profilo : Vuoi la Spunta blu su Instagram? Cerchi un modo per avere la Spunta blu su Instagram ma non sai come fare? Presto Sarà più Facile Verificare il tuo Profilo Instagram Spunta blu Instagram come ottenerla nel 2018 Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network fotografico più famoso, usato e in voga del momento. A quanto pare, infatti, Instagram permetterà […]

GOSSIP/ Ilary Blasi salta una puntata di Balalaika - su Instagram spunta foto della vacanza : In tanti si sono chiesti come mai Ilary Blasi non fosse presente alla puntata di Balalaika del 30 giugno scorso. Anche se Nicola Savino ha voluto far credere che la collega fosse altrove per un altro impegno di lavoro, gli appassionati di GOSSIP hanno scoperto che la romana era in vacanza con il marito [VIDEO]. Grazie ad una foto che Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, si è saputo che lui e la sua dolce meta' erano in ...

Incidente hot per Elisabetta Canalis : su Instagram spunta un capezzolo : Il décolleté di Elisabetta Canalis tiene banco in queste prime calde giornate estive.Sdraiata su una spiaggia paradisiaca, Eli sfoggia un bikini da urlo... E non solo. Dal triangolo, infatti, fa capolino anche un capezzolo che non sfugge all'occhio attento e vorace dei follower. Un siparietto bollente, ma non è l'unico a infiammare gli animi sul profilo della showgirl 39enne. Gli altri scatti - capezzolo a parte - non sono da meno.