Instagram contro i profili fake | ecco la nuova trovata

Lino Guanciale difende Anna Foglietta/ Foto - Si scaglia contro Instagram : “Il social non censura offese - ma.." : Instagram ha deciso di censurare un post di Anna Foglietta riguardo la nave Diciotti. Lino Guanciale ha deciso di intervenire: "Il social media deve rivedere l'algoritmo per la censura"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Silvia Provvedi contro Corona : «Mi sbarazzo di ciò che non è salutare». Su Instagram l'accusa pesantissima : Silvia Provvedi chiude definitivamente il suo rapporto con Fabrizio Corona. È ormai qualche giorno che i due si sono lasciati, stavolta (pare) in modo definitivo. Ora la metà...

Calciomercato - telenovela Modric-Inter : su Instagram spunta una FOTO dall’interpretazione controversa : MODRIC INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato ed oggi ha deciso di farlo posare con la terza maglia della squadra di Perez con tanto di FOTO sui social. L‘Inter attende con pazienza l’evolversi della situazione credendo di poter portare a Milano il centrocampista. Poco fa, su Instagram, è spuntata un’altra immagine (che si può notare a fine articolo) che fa discutere, postata ...

“E adesso andremo dal giudice”. Ludovica Valli : l’annuncio choc. Tramite il suo profilo Instagram sfoga tutta la sua rabbia contro l’ex : E alla fine anche Ludovica Valli perde le staffe e esplode su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui si difende a denti stretti su quanto dichiarato da un suo ex. Sono volati insulti, parole grosse, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne è sul piede di guerra, pronta per le vie legali, come annunciato da lei stessa. Ma cosa è accaduto? Qual è stata la miccia che ha innescato la rabbia incandescente della Valli? ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra contro la censura di Instagram : Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono ritrovati censurati da Instagram. La coppia si è vista rimuovere una foto dal social perché non in linea con le Community Guidelines. Lo scatto in questione? Un abbraccio nudo che li ritraeva in una doccia, ma senza essere troppo diretto. I due figuravano come semplici sagome dietro un filtro opaco. Un’immagine comunque troppo hot secondo Instagram, retto da una policy piuttosto rigida a tutela ...

Ora puoi controllare quanto tempo passi su Facebook e Instagram : Il prossimo traguardo in campo tecnologico sarà restituire alle persone la gestione del loro tempo. Siamo dipendenti dagli smartphone tanto quanto dai social media e non riusciamo a renderci conto di quante volte sblocchiamo il telefono o andiamo su Facebook. Più che smantellare alla radice questa smania di controllo, l’obiettivo è creare un’alternativa più sana, sfruttando proprio i device. Per questo a settembre sono in arrivo grosse novità ...

Temptation - scontro tra Martina e la tentatrice Teresa : volano insulti su Instagram : scontro su Instagram poco prima dell'inizio della quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018 tra due protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Martina, la fidanzata che questa sera dovra' affrontare il falò finale con Gianpaolo dopo averlo tradito con Andrew e la tentatrice Teresa, che come ben saprete ha fatto perdere la testa al fidanzato Andrea, in coppia nel reality show con la giovane Raffaela. ...

Al Bano e Romina : su Instagram azione legale contro l’organizzatore del concerto annullato : Al Bano e Romina Power truffati: non si placa la battaglia legale tra la coppia e Willer Dolorati, organizzatore del concerto a Rimini che è stato annullato. Romina ha pubblicato sul suo profilo Instagram la nota stampa dell’avvocato che sta difendendo lei e l’ex marito nella vicenda legata all’esibizione dello scorso 26 luglio che è stata sospesa all’ultimo momento. Nel comunicato si legge: In nome e per conto dei ...

Georgette Polizzi combatte contro la sclerosi multipla : il messaggio su Instagram : Georgette Polizzi, stilista conosciuta dal pubblico per aver partecipato a “Temptation Island”, torna a parlare su Instagram della malattia che l’ha colpita. E lo fa, ancora una volta, con positività. Affetta da sclerosi multipla, patologia che ha scoperto di avere solo poche settimane fa, la Polizzi ha postato ieri sui social uno scatto che la ritrae in ospedale, intenta a sottoporsi alle cure. «Dalla mia poltrona rosa, oserei ...

Belen Rodriguez mette like su Instagram ad un commento contro Paola Ferrari : La risposta diretta non è arrivata, ma in qualche modo Belen Rodriguez ha replicato al recente attacco di Paola Ferrari. La giornalista, ospite di Non disturbare, il programma estivo di seconda serata di Rai1 condotto da Paola Perego, aveva definito la showgirl argentina "bella, furba, ricca" ma anche "priva di ogni goccia di talento". Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: "Porta a casa i ...

Belen Rodriguez - vendetta social : like su Instagram al commento contro Paola Ferrari e Perego : Belen Rodriguez A Belen Rodriguez basta un like per farsi notare. Soprattutto se il like in questione non è casuale e se ad attribuirlo è la stessa showgirl. Dopo le affilatissime frecciate rivoltele da Paola Ferrari nella più recente puntata di Non disturbare, la procace argentina è tornata indirettamente a far discutere esprimendo su Instagram il proprio apprezzamento ad un commento piuttosto severo formulato da un’utente nei confronti ...

Piezzecore : «Quando i figli escono la sera e tu controlli su Instagram se sono ancora vivi» : Ci sono svariati motivi per odiare l’estate. Tra questi, alto in classifica, il fatto che i figli possano uscire tutte le sere. Vorrei fosse chiaro che qua non si intende invitare i giovani alla morigeratezza, né si biasimano la libertà, l’emancipazione dalla famiglia, la necessità freudiana di uccidere (simbolicamente?) il padre e la madre. Qui si parla di quel rumore bianco costante, che poi non è proprio un rumore, quanto piuttosto una ...

Temptation Island - i vip contro Oronzo : lui sbotta su Instagram : La trasmissione che domina il gossip dell'estate è lei, Temptation Island. Sul web non si parla d'altro, e dopo la prima puntata già sono state divulgate parodie, gif, e video divertenti riguardanti il seguitissimo programma estivo di Canale 5. I tentatori e le tentatrici, con la loro bellezza, hanno già provato a far scoppiare le coppie partecipanti. Tra i tentatori il pubblico ha riconosciuto il bel Gianmarco Onestini, fratello dell'ex ...

Elisabetta Canalis - mamme contro scatto della figlia su Instagram/ Foto - “Sputi e spintoni? Colpa vostra!” : Elisabetta Canalis, mamme contro la Foto della figlia su Instagram: la "piccola peste" Skyler Eva fa indignare molte donne, ma non ci sono solo critiche sotto il suo ultimo scatto.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:27:00 GMT)