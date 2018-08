huffingtonpost

: Oggi su @repubblica?? Pensioni d'oro, no della Lega: 'Tagli iniqui e arbitrari' - repubblica : Oggi su @repubblica?? Pensioni d'oro, no della Lega: 'Tagli iniqui e arbitrari' - HuffPostItalia : 'Iniqui e arbitrari'. La Lega dice no al disegno di legge sui tagli alle pensioni d'oro - alessandro1846 : 'Iniqui e arbitrari'. La Lega dice no al disegno di legge sui tagli alle pensioni d'oro -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Arriva da un studio di Itinerari previdenziali, diretto da Alberto Brambilla, consigliere di Matteo Salvini, il no dellaalo delle pensioni d'oro previsto neldidepositato alla Camera il 6 agosto dal Carroccio e dai 5 Stelle. Secondo lo studio, anticipato da Repubblica, "il ricalcolo contributivo delle pensioni d'oro sopra i 4mila euro netti al mese, 80mila euro lordi all'anno, è iniquo, retroattivo eo, dunque incostituzionale e soprattutto irrealizzabile".Secondo lo studio è meglio procedere differentemente:"È meglio procedere chiedendo ai pensionati italiani un contributo straordinario di solidarietà di tre anni per sostenere la non autosufficienza e l'occupazione di giovani, over 50 e donne". Anziché procedere con uno secco e permanente che "assolutamente no è un ricalcolo", come invece ripete il ...