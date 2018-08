Incidente Vettel | Ferrari Video | il pilota di Formula 1 finisce contro il muro | rotto

F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito Incidente di Vettel : le IMMAGINI dei momenti più belli vissuti oggi a Milano : Un evento unico ed apprezzato da tutto il pubblico quello che ha visto protagonista la Formula Uno e la Ferrari oggi a Milano Sul tracciato di circa un chilometro, costruito per lo spettacolo odierno della Formula Uno a Milano, sono accorsi tantissimi supporter per ammirare le due Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen al volante. La risposta del pubblico, allo show in Darsena ed in Piazza 24 Maggio, è stata entusiasmante, così come ...

GP del Belgio - la diretta : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare Incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

Incidente Bottas Vettel/ Video F1 - contatto da brividi poi la Mercedes si scontra con Ricciardo (GP Ungheria) : Incidente Bottas Vettel nel GP di Ungheria 2018: Video F1. contatto da brividi con la Ferrari, poi la Mercedes si scontra con Ricciardo. Sanzione o scontro di gara?(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:12:00 GMT)

F1 - spunta un sorprendente retroscena sull’Incidente di Vettel : la colpa potrebbe essere di… Sirotkin [FOTO] : Una foto spuntata sui social mostra una perdita d’olio della Williams del russo proprio nella curva in cui Vettel ha perso il controllo della Ferrari Non cambia nulla a livello di classifica, ma forse potrebbe risollevare parzialmente il morale di Sebastian Vettel. spunta un retroscena relativo all’incidente che ha visto il tedesco protagonista ad Hockenheim, costato il ritiro al pilota della Ferrari. Una foto apparsa sui ...

F1 - la difesa che non ti aspetti : Max Verstappen spiazza tutti analizzando l’Incidente di Vettel : Il pilota olandese ha difeso Vettel dopo l’errore commesso in Germania, sottolineando come siano situazioni che possano capitare in quelle difficili condizioni Un errore costato carissimo a Sebastian Vettel quello compiuto in Germania, che ha costretto il tedesco a tornare a casa con zero punti in saccoccia. Considerando anche la vittoria di Hamilton, il ferrarista ha adesso 17 punti di gap dal britannico, uno svantaggio che proverà ...

F1 - Dall’Incidente di Vettel al trionfo di Hamilton : le immagini più pelle del Gp di Germania [GALLERY] : Tante le emozioni nel Gp di Germania, ecco tutte le immagini dei momenti salienti della gara disputata sul circuito di Hockenheim Dalla faccia delusa di Vettel fino al sorriso di Hamilton, dall’amarezza di Raikkonen per non essere riuscito a ottenere più di un terzo posto fino ai selfie del britannico. Tante le emozioni del Gp di Germania, caratterizzato da continui colpi di scena e classifiche ribaltate. Nella nostra gallery tutte ...

F1 - rabbia mista a delusione : il team radio di Vettel dopo l’Incidente è davvero… toccante [VIDEO] : Subito dopo l’incidente avvenuto nel corso del 52° giro, Sebastian Vettel ha chiesto scusa al proprio team per l’errore commesso La voce rotta dalla delusione, tante emozioni dentro di sè e la voglia di urlarle tutte al di là del casco. Momenti difficili da gestire per Sebastian Vettel durante il Gp di Germania, la sua gara è finita nel corso del 52° giro, quando navigava saldamente in prima posizione. Un errore sul bagnato e ...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - Incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

VIDEO Vettel - l’Incidente della Ferrari : la clamorosa uscita di pista del tedesco in Germania : Clamoroso nel GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel in vetta alla gara, al 52° giro, sotto una pioggia insidiosa va fuori, contro le barriera. Un errore che costa caro visto che incredibilmente vince Lewis Hamilton, che partiva dalla 14esima piazza, grazie ad una prestazione impeccabile, in tutte le condizioni. E così, una domenica che poteva rivelarsi trionfale per la Rossa è devastante per gli ...

