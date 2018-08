Incidente sul set per Barbara D’Urso | corsa al pronto soccorso Cosa è successo e le sue

Barbara d’Urso finisce al pronto soccorso : piccolo Incidente sul set : Barbara d’Urso in ospedale nell’ultimo giorno di riprese de La Dottoressa Giò Spavento per Barbara d’Urso. La nota conduttrice e attrice ha avuto un piccolo incidente sul set de La Dottoressa Giò, durante l’ultimo giorno di riprese della nuova stagione. La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live è dunque finita al pronto […] L'articolo Barbara d’Urso finisce al pronto soccorso : piccolo incidente sul ...

Andy Murray e il curioso ‘ Incidente ’ con la figlia piccola : colpo da ko - il tennista porta i segni sul volto! [FOTO] : Andy Murray ha postato su Instagram le foto di un curioso ‘incidente’ capitatogli mentre giocava con la figlia piccola : probabilmente un colpo , fortuito, della piccola lo ha fatto sanguinare! Impegnato nel tabellone principale maschile degli US Open, dopo il successo all’esordio su Duckworth, Andy Muray cerca anche di ritagliarsi qualche momento di relax per stare insieme alla propria famiglia. Certo, a patto che il tempo ...

Incidente mortale sull'A1. Problemi alla viabilità ordinaria : Sulla Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione Nord, è stata disposta la chiusura del tratto per un Incidente verificatosi intorno alle 7.30 di mercoledì 29 maggio all'altezza del ...

Testa schiacciata da pressa : muore operaio/ Treviso - Incidente sul lavoro : indagini in corso : Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa . Ultime notizie Treviso , incidente sul lavoro fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Lamezia - Incidente sulla SS 18 : quattro veicoli coinvolti : Lamezia Terme " Scontro, questa mattina, sulla strada statale 18 all'altezza dell'aeroporto di Lamezia . Probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso per via della pioggia, almeno quattro veicoli si ...

“Morto sul colpo”. Tragico Incidente in autostrada : l’amato personaggio muore a 18 anni : incidente choc sulle strade: perde la vita il noto volto di YouTube. La notizia della morte del giovane – aveva 18 anni – ha sconvolto il mondo intero. Trevor Heitmann, youtuber meglio noto con il nickname McSkillet, è deceduto in un Tragico incidente in autostrada provocato proprio da lui. È successo a San Diego, in California. Il giovane, all’anagrafe Trevor Heitmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco ...