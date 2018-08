Incendio sul traghetto Atene-Creta Video ultime notizie | tanta paura ma tutti salvi gli

Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14 - tra San Benedetto del Tronto e Pedaso - per l’Incendio di un tir : sulla A14 – tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Ancona – ci sono da tutto il giorno code e problemi per via dell’incendio di un tir la sera del 23 agosto, dentro la galleria Castello sud, vicino The post Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, per l’incendio di un tir appeared first on Il Post.

Controesodo - caos sulla A14 : traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’Incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

CINA - Incendio IN HOTEL : 19 MORTI/ Ultime notizie Harbin - si indaga sulle cause del rogo : CINA, rogo in HOTEL di turisti di Harbin: 18 MORTI. Ultime notizie: dito puntato contro la scarsa sicurezza degli edifici cinesi. 19 i feriti, colpito un albergo di Sun Island(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Ronchis Latisana - a fuoco vecchio casello sull'A4/ Ultime notizie - Incendio presso cantiere della terza corsia : Ronchis Latisana, a fuoco vecchio casello sull'A4. Ultime notizie, incendio presso cantiere della terza corsia: nessuna persona è rimasta ferita, danneggiate decine di automobili(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Incendio nell'ex casello di Ronchis sulla A4 - a fuoco un container - : Fumo e fiamme visibili per chilometri. La zona viene utilizzata come sede logistica del cantiere per la costruzione della terza corsia autostradale

GROSSETO - Incendio sul MONTE ARGENTARIO/ Ultime notizie : fulmine innesca le fiamme - 20 famiglie evacuate : GROSSETO, INCENDIO sul MONTE ARGENTARIO: Ultime notizie, un fulmine dovrebbe avere dato il via alle fiamme, alimentate da un forte vento. Il fuoco minaccia le case: evacuate 20 famiglie. (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:30:00 GMT)

ROMA - ALTRO AUTOBUS ATAC IN FIAMME/ Incendio sul Grande Raccordo Anulare : se un "incidente" diventa routine : ROMA, ALTRO AUTOBUS ATAC in FIAMME: ultime notizie, Incendio sul Grande Raccordo Anulare, nessun ferito registrato. La nota della società, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Incendio sul Garda - elicotteri e Canadair a Tremosine VIDEOGALLERY : E' in corso da diverse ore un vasto Incendio nella zona di Tremosine , sulla sponda bresciana del lago di Garda . Incendio sul Garda Divampato nella giornata di ieri, 16 agosto 2018, il rogo ancora ...

Grecia - vasto Incendio sull’isola di Eubea : evacuate 500 persone : Oltre 500 persone sono state evacuate da due villaggi sull’isola di Eubea (o Èvia) in Grecia, a seguito di un vasto incendio: in via precauzionale è stato richiesto alla popolazione di Kontodespoti e Stavros di abbandonare le proprie case. Circa 250 vigili del fuoco con 62 autopompe stanno operando nell’area, circa 92 chilometri a nord di Atene. Il traffico lunga la strada che attraversa l’isola, della lunghezza di circa 180 ...

Incendio nel centro storico di Cosenza - 3 morti e un patrimonio storico e artistico bruciato : detective reggino sulle tracce della verità [... : Uno dei più clamorosi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi decenni a Cosenza. Ora il famoso detective reggino Dott. Simone Aricò è entrato in scena per far luce sulla verità. Era dai tempi degli ...

Fulmine si abbatte sul maneggio e divampa l'Incendio : paura a Copertino : Copertino - Un Fulmine si abbatte sull'area del maneggio e rischia di provocare danni gravi. E' accaduto nel tardo pomeriggio, alla periferia di Copertino, all'intero di un terreno recintato che ...