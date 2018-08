Incendiata auto a sindaco nel Reggino

M5S : scorsa notte Incendiata automobile consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte e’ stata incendiata l’auto del nostro consigliere regionale, Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’ in Regione Lazio. Era parcheggiata nel cortile della sua abitazione a Sora, in provincia di Frosinone”. “Stamattina Marcelli ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno disposto il sequestro penale del veicolo danneggiato, una Mercedes C 200 CDI, ...