In nome di Stefano Cucchi

spettacoli.tiscali

: Interpretato da Alessandro Borghi, Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini, apre oggi la sezione Orizzonti de… - markovaldo59 : Interpretato da Alessandro Borghi, Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini, apre oggi la sezione Orizzonti de… - enricocibelli : RT @cinematografoIT: In nome di #StefanoCucchi: “È spaventoso che chiunque si sia trovato a tu per tu con questa storia si sia voltato dall… - cinematografoIT : In nome di #StefanoCucchi: “È spaventoso che chiunque si sia trovato a tu per tu con questa storia si sia voltato d… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) "Questo film racconta, non giudica. E per farlo abbiamo studiato accuratamente i verbali, le testimonianze, anche per provare a capire chi avesse interesse a portare acqua al proprio mulino e chi no". ...