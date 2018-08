Imperiapost L' informazione libera della tua città IMPERIA | APPALTO RIFIUTI | LA DENUNCIA

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : NOTTE BIANCA - IN MIGLIAIA PER LE VIE DI PORTO MAURIZIO TRA STAND E BAND MUSICALI. ... : Grande partecipazione anche per le visite guidate alla Basilica di San MAURIZIO e salita alla Cupola a cura del "Comitato SottoTina' e al Parasio a cura del Circolo Parasio e gli spettacoli ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'NOTTE DI BOLLICINE' - TUTTO PRONTO A PORTO MAURIZIO PER LA NOTTE BIANCA DI SABATO ... : Via Caboto " Shady Grove Irish Music e Country Blues Spettacoli itineranti " Magie nel centro storico, Artirsti di strada Band musicali Disco Inferno La Premiata Banda Verderame the Groove Matteo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : '20 IN POPPA" - VENERDÌ 24 AGOSTO A BORGO MARINA MUSICA E COMICITÀ CON SERGIO ... : E ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo e qualche canzone del suo ultimo disco "...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 17 AGOSTO PER LE 'CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO LO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle proprie location per rendere ancora più ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città MENDATICA DIVENTA IL SIMBOLO DELLA RINASCITA DELL'ENTROTERRA GRAZIE AI GIOVANI DELLA ... : ... presidente DELLA Cooperativa, durante le riprese - ci sono anche molte persone che non sono legate alla montagna, ma che sentono l 'esigenza di avvicinarsi a un mondo più concreto'. L'intervista a ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : VENERDÌ 10 AGOSTO A DIANO CALDERINA IL CONCERTO DEL 'DUO ZUNINO' - SABATO 11 ... : ... iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d'acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'CENE IN BORGO' - VENERDÌ 10 AGOSTO ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO ANIMAZIONE - ... : Borgo MARINA è lieta di presentare una Cena in Borgo innovativa, ricca di spettacoli contenuti. Nella serata di VENERDÌ 10 AGOSTO , Borgo MARINA ospiterà ANIMAZIONE e musica, danza e artisti di strada che affolleranno il borgo, per farvi vivere un'esperienza straordinaria. ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 3 AGOSTO 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : SABATO 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VENTIMIGLIA CITTÀ APERTA : CIRCA 4 MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI. LA ... : Hanno sponsorizzato l'evento numerosissime realtà e CIRCA 70 sigle , tra cui associazioni italiane e straniere, collettivi, centri sociali associazioni studentesche ed il variegato mondo della ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL CONCERTO DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'LA MUSICA ANIMA PIGNA' - AL VIA VENERDÌ 13 LUGLIO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ... : ... dove si parlerà di diversi binomi, quali MUSICA e scienza, MUSICA e storia, MUSICA e pace, MUSICA e pedagogia, MUSICA e integrazione. Sabato 14 LUGLIO alle ore 16 nella sala MUSICAle sotto il comune ...