Ilva | il tempo sta per scadere | Rischio polveriera sociale

Il caso del segreto/ Ilva - il tempo dei balletti è finito : ora si decida : Tutto si poteva immaginare, dopo le tante lezioni del crollo del ponte Morandi a Genova, ora che finalmente tutti chiedono la desecretazione delle concessioni autostradali. Tranne di trovarsi con il ...

Ilva - Bentivogli : arrivato il tempo di lanciare una mobilitazione : Milano, 24 ago., askanews, - 'Abbiamo fatto tre scioperi all'Ilva quando era ministro Carlo Calenda, credo che sia arrivato il tempo, visto il comportamento irresponsabile del ministro Luigi Di Maio, ...

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Ilva - commissariamento prorogato al 15 settembre : più tempo per la decisione di Di Maio : ROMA - Tempi supplementari per il futuro dell'Ilva. I commissari dell'azienda siderurgica, facendo leva su una clausola del contratto, hanno spostato al 15 settembre la scadenza per la chiusura dell'...