Ilona Staller vuole chiedere i danni a Di Maio e lasciare l' Italia

GF Vip 3 : Ilona Staller vuole entrare nella Casa | NEWS : GF Vip 3 cast & NEWS – I concorrenti della Casa potrebbero assistere all’entrata di una celebrity d’eccezione. Ilona Staller ha manifestato infatti la volontà di partecipare al reality: la sua richiesta verrà accolta? Secondo alcune voci di corridoio, sembra che l’icona ungherese abbia già proposto il proprio nome in via ufficiale, azione che tuttavia non le garantisce un effettivo ingresso al Gf Vip 3. Il motivo del ...

Grande Fratello Vip 3 - Ilona Staller si propone : "Se entro nella casa - do tutto in beneficenza" : Ilona Staller si dichiara pronta a fare le valigie per varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 3. Il reality condotto da Ilary Blasi partirà il prossimo mese, ma il toto-nomi relativo al cast dei concorrenti è ancora apertissimo.Dalle colonne del settimanale Sono, l'ex attrice hard ungherese si candida ufficialmente come inquilina della nuova edizione celebrity del programma. Lo scopo della partecipazione non ha a che fare ...

Cicciolina - vitalizio pignorato dal Fisco : adesso Ilona Staller vuole essere risarcita : L'Agenzia delle Entrate ha 'congelato' il conto in banca di Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Il Fisco italiano, in virtù di una causa di circa 100mila euro, impedisce adesso all'ex attrice a luci rosse [VIDEO] di prelevare denaro dall'istituto di credito del Parlamento italiano, ovvero quello dove confluisce il suo vitalizio da ex deputata. Cicciolina ritiene che quello dell'Agenzia delle Entrate è un provvedimento contrario ...

Pignorato vitalizio a Ilona Staller - l’ex pornostar non ci sta! Ecco cosa ha dichiarato : L’Agenzia delle Entrate ha bloccato il vitalizio della Staller, bloccando il suo conto presso la banca di Montecitorio. Risulta infatti che l’ex parlamentare e pornostar non abbia pagato circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Lei annuncia ricorso tramite il suo legale, che ritiene sia stata privata dei mezzi di sussistenza. L’Agenzia delle Entrate ha bloccato il vitalizio dell’ex parlamentare del Partito Radicale Ilona ...

Ilona Staller - VITALIZIO PIGNORATO/ Debito di 100mila euro : la carriera politica di Cicciolina : ILONA STALLER, VITALIZIO PIGNORATO dall'Agenzia delle Entrate: Debito di 100mila euro con il fisco ma il suo avvocato non ci sta, “E’ illegale!, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Ilona Staller - vitalizio pignorato/ Debito di 100mila euro : il suo avvocato non ci sta - “E’ illegale!” : Ilona Staller, vitalizio pignorato dall'Agenzia delle Entrate: Debito di 100mila euro con il fisco ma il suo avvocato non ci sta, “E’ illegale!, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Il fisco ha pignorato il vitalizio di Cicciolina. L'avvocato di Ilona Staller protesta : Incostituzionale : Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, è su tutte le furie. Il motivo è semplice: l'Agenzia delle Entrate le ha pignorato il vitalizio. Secondo il fisco l'ex...

Vitalizi - Agenzia Entrate blocca conto in banca di Ilona Staller a Montecitorio : ... il linciaggio sui social Conte: 'Stiamo cambiando il Paese, a settembre riforme cruciali' Turchia, Bevilacqua: 'Economia dopata nel gigantismo individualistico' 13 agosto 2018

Ilona Staller - pignorato il vitalizio. "Farò causa - privata dei mezzi di sussistenza" : L'Agenzia delle Entrate le avrebbe bloccato il conto a Montecitorio in seguito a un contenzioso col fisco. Il legale: "Non possono pignorarlo per intero"

L'Agenzia delle Entrate blocca il vitalizio di Ilona Staller - deve al fisco circa 100mila euro : L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. L'ex parlamentare e pornostar non avrebbe pagato al fisco circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Per questa ragione è stato bloccato il suo conto all'interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del partito radicale.Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dal famoso e ...

Vitalizi - Agenzia delle Entrate blocca conto banca Ilona Staller a Montecitorio : Roma – L’Agenzia delle Entrate ha pignorato il Vitalizio di Ilona Staller. In seguito a un contenzioso tra il Fisco e l’ex parlamentare – si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali – e’ stato bloccato il suo conto all’interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del Partito Radicale. Un provvedimento ritenuto illegale ...

Ilona Staller forse nel cast di Ballando con le stelle : Già si pensa alla nuova edizione di “Ballando con le stelle” tra tanti nomi spunta quelli di Cicciolina. Secondo quanto fa saper il settimanale “Spy”, Cicciolina avrebbe tutta l’intenzione di partecipare al programma del sabato sera. “Cicciolina scrive “Spy” -aveva già partecipato nel 2006 alla trasmissione Sueno, versione sudamericana di Ballando e la sua partecipazione rimase ben impressa nel pubblico. Ora sarà la volta di Dancing With The ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...