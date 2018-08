Il silenzio di Matteo Salvini sullo stupro di Rimini e la critica di Gad Lerner

Blastingnews

(Di mercoledì 29 agosto 2018) La cronaca nera ha recentemente riportato la notizia di due violenze sessuali compiute ai danni di due ragazze: una quindicenne a Jesolo VIDEO e una turista diciannovenne a. Sui social, Gadha messo in evidenza che, nonostante il reato consumato sia lo stesso, il ministro dell'Interno non pare aver dedicato la stessa attenzione e la stessa condanna del gesto in entrambi i casi. Gad: 'ha twittato la sua indignazione solo in un caso. Indovinate quale?' ''Nelle stesse ore, due orribili casi di violenza contro giovani donne, a Jesolo e a- scrive Gadsu Twitter- Nel primo è indagato un irregolare senegalese, nel secondo due allievi agenti di polizia. Il ministroha twittato la sua indignazione solo in un caso. Indovinate quale?''. E' con queste parole che il giornalista e conduttore televisivola differenza di ...