Il Segreto | anticipazioni di settembre | Francisca condannata a morte | Julieta si sposa

Il Segreto anticipazioni puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : La prossima settimana le puntate della soap Il Segreto si preannunciano alquanto tragiche. Francisca sarà comunque sempre al centro della scena, sia nella causa dell’ex proprietario della Miel Amarga, che per la sua volontà di gloria. La buona Fe, invece, incontrerà il suo amato. Cosa succederà? Il Segreto anticipazioni settimana dal 2 all’8 settembre 2018: Julieta parte con don Ignacio Don Ignacio sa che Consuelo potrebbe informare ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria e Gonzalo ritornano ma i figli probabilmente sono morti : Il ritorno di Maria e Gonzalo nelle puntate de Il Segreto è stato confermato. La notizia ha creato molto scompiglio tra i fan, come è facile immaginare. I due attori storici, Loreto Mauleon Maria e Jordi Coll Gonzalo hanno rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo la loro storia d'amore, gravemente compromessa dall'evento drammatico della morte di entrambi i bimbi, ovvero Esperanza e Beltran. Ovviamente i due dovranno vedersela anche con ...

Il Segreto anticipazioni 29 agosto 2018 : Saul e Prudencio si picchiano per Julieta : I due fratelli sono giunti alle mani per amore di Julieta, rompendo definitivamente il loro rapporto. Severo viene graziato.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 29 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 29 agosto 2018: Saul e Prudencio litigano furiosamente per amore di Julieta e, così facendo, il piano di Donna Francisca sta per realizzarsi: con l’aiuto di Ignacio, a breve la Montenegro si libererà definitivamente anche di Julieta. I Castaneda sono felici per la nascita della piccola Camelia e Fe prende i meriti per aver aiutato Marcela a far nascere la sua bambina. Alfonso e Emilia ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : il ritorno di Maria e Gonzalo : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Maria e Gonzalo tornano a Puente Viejo I fan de Il Segreto hanno sempre sperato nel ritorno di Maria e Gonzalo a Puente Viejo. Tale momento è finalmente arrivato. L’amatissima coppia della soap opera spagnola di Aurora Guerra torna protagonista indiscussa della telenovela iberica. In tanti si erano persi d’animo, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Maria e ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 3-9 settembre 2018 : Don Ignacio sul punto di uccidere Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 3 settembre a domenica 9 settembre 2018: don Ignacio aggredisce Consuelo e tenta uccidere Julieta, ma… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salvata in extremis da Saul, mentre Prudencio precipita in un burrone! Fe chiude per sempre con Mauricio, mentre il processo contro Severo prende una svolta inaspettata! Fiori d’arancio in vista! Quali emozioni ci riserverà la sempre più seguita soap ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA ordina a NAZARIA di sedurre PRUDENCIO : La mancata intimità coniugale tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) creerà una serie di forti dinamiche nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: nonostante le promesse nuziali pronunciate davanti a don Anselmo (Mario Martin), don Berengario (Miguel Uribe) e a tutti gli abitanti di Puente Viejo, la nostra protagonista eviterà di consumare il sacramento che ha contratto con il novello marito e non farà altro che ...

IL Segreto/ Anticipazioni 28 agosto : resa dei conti tra Saul e Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni 28 agosto: Donna Francisca continua a tramare contro Julieta mentre Saul e Prudencio sono pronti ad una resa dei conti per amore della ragazza.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:08:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018: Il timore che Consuelo possa smascherarlo induce Don Ignacio ad obbligare Julieta a fare le valigie e partire subito con lui per La Venta. Emilia, con un espediente, fa incontrare Mauricio e Fe e li chiude dentro l’ex pasticceria. Francisca vuole che le sia pubblicamente riconosciuto il merito per la costruzione della casa di accoglienza. Nicolas decide ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 28 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 28 agosto 2018: Al municipio, comincia il processo a Severo… Alla locanda sono tutti contentissimi perché è nata finalmente la piccola Camelia, figlia di Matias e Marcela! Saul e Prudencio intendono incontrarsi per risolvere la situazione con Julieta, ma le loro intenzioni non sono delle migliori… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto anticipazioni 28 agosto 2018 : Matias e Marcela genitori. È nata Camelia! : Dopo un parto difficile, Marcela e il marito possono abbracciare la loro piccola Camelia, nella gioia di tutti i loro cari.

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole : Nicolas è in pericolo : Nuove tragedie e inganni colpiranno Puente Viejo come ci narrano le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto. Sarà Nicolas a rischiare la morte durante le puntate autunnali trasmesse in Italia, ma che in Spagna sono anticipate, vista la diversità di programmazione. Nicolas si metterà nei guai per vendicare la morte della moglie Mariana, il cui assassino potrebbe tornare libero. Cosa accadrà ancora? Il Segreto anticipazioni puntate ...

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS sta per essere ucciso ma… : Grande pericolo in arrivo per NICOLAS Ortuño negli episodi italiani de Il Segreto in onda in autunno: arrestato per l’omicidio di Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò), il fotografo rischierà addirittura di essere ucciso. Facciamo quindi il punto della situazione per capire meglio che cosa accadrà. Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post di anticipazioni sulla ...

Il Segreto anticipazioni : Nasce Camelia - figlia di Matias e Marcela : Il Segreto Prosegue su Canale5, sette giorni su sette alle 18.45, l’appuntamento con Il Segreto. La soap spagnola, che in patria si avvicina a tagliare il traguardo delle 2000 puntate, nella non facile collocazione preserale riesce a conquistare una media di circa 1.500.000 spettatori, ed uno share tra il 12 e il 13%. Di seguito le trame degli episodi in onda la prossima settimana. Il Segreto: anticipazioni domenica 26 agosto 2018 Fe e ...