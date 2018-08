Il racconto dei migranti | ' Torturati e venduti' A Rocca di Papa scontro tra manifestanti

TARTARUGA AZZANNATRICE IN UN PARCO DEL MILANESE/ Ultime notizie Arconate : il racconto dei carabinieri : TARTARUGA AZZANNATRICE trovata in un PARCO nel MILANESE. Ultime notizie Arconate: è pericolosa per l’uomo e può arrivare ad abbattere anche un cane di piccola taglia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:09:00 GMT)

Terremoto - il racconto dei molisani : “Notte passata in auto”. Ancora “forte il ricordo del sisma 2002” : Crepe nei muri, pioggia di calcinacci, pavimenti lesionati, strade ulteriormente dissestate, ma soprattutto tanta, tanta paura. “Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Dopo 16 anni dal sisma di San Giuliano viviamo di nuovo l’incubo del Terremoto“, parla Maria 59 anni, dalla provincia di Campobasso dove il 16 agosto sera due scosse di 5.1 e 4.5 hanno interrotto il clima di vacanza ferragostana nella piccolo regione del centro sud. ...

Il racconto salva l'Italia dei piccoli paesi : ... sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti', Primo Levi, Vasco Pratolini, luoghi e gente che sono cronaca di un mondo che ...

Carl Brave - rapper romano : 'racconto le imperfezioni dei ragazzi - basta canzoni d'amore' : Carlo Coraggio, il rapper conosciuto come Carl Brave, è stanco di cantare pezzi d’amore, ha deciso di scrivere brani che parlano veramente dei giovani e delle loro incompletezze. L’artista di Roma si trova da 12 settimane in classifica [VIDEO] con il proprio album da solista ‘Notti Brave’ uscito a maggio. I suoi testi hanno uno slang attuale e arrivano subito ai giovani Ha debuttato al 1°posto della classifica vincendo subito il disco d’oro. ...

Scienza - ad Alessio Figalli ‘nobel’ per la matematica : il racconto dei suoi insegnanti : “Orgogliosi e felici del premio ad Alessio”: così Daniela Benincasa, preside del liceo classico Vivona di Roma, commenta l’assegnazione ad Alessio Figalli della Medaglia Fields. “Contenti – spiega all’Agi la docente dell’istituto dove Figalli ha studiato – perché la nostra scuola ha contribuito a formare questo ragazzo. Per noi è un grande successo. In ogni caso, la tradizione del nostro liceo è ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Incendi Grecia - il racconto dei superstiti : “Come Pompei - le fiamme ci bruciavano la schiena. Il mare l’unica via di fuga” : Auto bruciate, case distrutte, alberi bruciati, cadaveri. Il piccolo villaggio di Mati, amato dagli ateniesi per le loro gite fuoriporta, non esiste più. La cittadina, nella regione di Rafina, nell’Attica, è la più colpita dagli Incendi in Grecia e si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Il fumo avvolge tutto ciò che rimane ed è un disastro. “Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è ...

Cdp - c'è l'intesa : l'ad sarà Fabrizio Palermo - passa la linea di Di Maio Il racconto dei giorni di tensione : A sancirlo, un vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza ...

Palermo - esplode bombola da sub : un morto/ Ultime notizie : incidente sul lavoro - il racconto dei testimoni : Palermo, esplode bombola da sub: un morto. Ennesimo incidente sul lavoro: la vittima, Paolo La Parola, è socio della ditta Tecnomare Paluzzo. Il racconto dei primi testimoni.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Intervista – Chef Rubio : «racconto la vita dei camionisti e combatto le intolleranze con le lame della cultura» : Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini non è solo uno degli Chef più amati della tv e del web, ma è autentico fenomeno mediatico, un divulgatore di cultura culinaria “sui generis”, ribelle e tatuato che utilizza il cibo come forma di condivisione, integrazione e recupero sociale abbattendo le barriere di razza, lingua e religione scavalcando il modello della novelle cuisine degli Chef patinati e stellati con quello del cibo di strada. ...

L'emozione di pilotare un 787 : il racconto dei comandanti di Neos : Malpensa, askanews, - pilotare un Boeing 787 Dreamliner non è esattamente un'esperienza di tutti i giorni e, in occasione del volo inaugurale del secondo 787 di Neos, la compagnia aerea del Gruppo ...

«Qualcosa qui non quadra La macchina dei soccorsi sembra essersi inceppata» Il videoracconto dell’inviato : Davanti all’ingresso della grotta di Mae Sai, in Thailandia dove i 12 ragazzini e il loro allenatore sono intrappolati da giorni