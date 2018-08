Il Principe George partecipa alla sua prima caccia | polemiche sul web | cosa è successo

Il Principe George ha ricevuto un regalo speciale per i suoi 5 anni : Ha compiuto cinque anni e ha ricevuto un regalo speciale: la Zecca Reale ha coniato una nuova moneta apposta per lui. È questo il dono che fatto, in anticipo, per il principe George. Il futuro re è nato il 22 luglio e probabilmente festeggerà insieme alla famiglia, che al momento è volata in vacanza ai Caraibi, nell'isola di Mustique.La moneta è in argento ed da 5 sterline (come i suoi anni): raffigura la ...