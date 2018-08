Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo

Chi è Viktor Orban - il primo ministro ungherese che ai migranti non dà neanche da mangiare : Viktor Orban, il premier ungherese, con cui si incontra il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nazionalista, ferreo oppositore dell'immigrazione, Orban è diventato il punto di riferimento dei partiti populisti europei. Al suo terzo mandato consecutivo a capo del governo, continua a sfidare le regole europee in tema di accoglienza convinto che l'immigrazione sia una minaccia alla cultura ungherese.Continua a leggere

Conte incontra il primo ministro ceco Andrej Babis : Giornata di incontri europei per il governo italiano. Se alle 17 il ministro dell'Interno avrà un faccia a faccia a Milano col primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbán, stamattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babiš.Palazzo Chigi non ha diffuso i dettagli dell'incontro, ma visto che lo stallo della nave Diciotti si è concluso solo pochi giorni fa e vista ...

"Trump non pensi di separare Gaza e Cisgiordania". Intervista al primo ministro palestinese Rami Hamdallah : È la prima risposta ufficiale della dirigenza palestinese al "piano del secolo" di Donald Trump: quello della pace fra Israele e i Palestinesi. La risposta viene, in questa Intervista in esclusiva concessa ad HuffPost, è del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, Rami Hamdallah. "Nessun leader politico, anche quello più disponibile al compromesso – dice il premier palestinese, sfuggito il 13 marzo ...

Milano si mobilita in vista dell'incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán : ... essendo un carcere in cui viene rinchiusa gente non perché ha commesso reati ma con la sola colpa di provenire da un'altra parte del mondo. Strutture di questo genere non dovrebbero esistere e ...

L'Australia ha un nuovo primo ministro : Dopo il voto sulla leadership, Turnbull ha ribadito che lascerà la politica e di conseguenza il suo seggio in parlamento, che tornerà vacante, con il rischio di mettere a repentaglio la maggioranza, ...

L’Australia avrà un nuovo primo ministro : È l'ex ministro del Tesoro Scott Morrison, che ha preso il posto di Malcolm Turnbull dopo una crisi interna al loro partito The post L’Australia avrà un nuovo primo ministro appeared first on Il Post.

Xi Jinping incontra il primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad : ... guidare lo sviluppo in direzione del miglioramento delle relazioni bilaterali e promuovere il rilancio dell'Asia e il progresso e la prosperità del mondo. Xi Jinping ha sottolineato che le due parti ...

Imran Khan è ufficialmente il nuovo primo ministro del Pakistan : Il Parlamento del Pakistan ha votato la fiducia all’ex campione di cricket Imran Khan, leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (PTI), partito centrista e islamista fondato nel 1996. Il PTI era uscito vincitore dalle ultime elezioni, che si The post Imran Khan è ufficialmente il nuovo primo ministro del Pakistan appeared first on Il Post.

Il primo ministro francese in vancanza in Versilia : Anche Edouard Philippe ha scelto le nostre colline come buen retiro insieme alla famiglia in questo scorcio di agosto

È morto l’ex primo ministro indiano Atal Bihari Vajpayee : È morto a 93 anni Atal Bihari Vajpayee, ex primo ministro dell’India; era ricoverato in ospedale da giugno. Vajpayee è stato primo ministro dell’India per tre diversi mandati: la prima volta, per pochi giorni, nel 1996; poi per 11 mesi tra The post È morto l’ex primo ministro indiano Atal Bihari Vajpayee appeared first on Il Post.

De Luca - primo cittadino di Messina - : 'Grazie di cuore ministro Salvini' : Cateno De Luca, sindaco della nostra Città, voleva incontrare il leader leghista e lo ha ricevuto questo pomeriggio durante la visita del vicepremier alla Base Navale della Guardia di Finanza di San ...

L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro : L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro. Najib era già accusato di abuso d’ufficio in relazione all’enorme scandalo che ha coinvolto il controverso fondo di investimenti malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), The post L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro appeared first on Il Post.

"Al primo morto di morbillo verrà giustamente sbranata". Roberto Burioni contro il ministro Grillo : Roberto Burioni, medico virologo da sempre in prima linea per la campagna pro-vaccini, lancia un'invettiva social contro il rinvio dell'obbligo vaccinale da parte del Ministero della Salute. Dopo essersi scagliato contro gli emendamenti M5S-Lega al decreto milleproroghe, il professore di Microbiologia e Virologia presso l'Università "Vita-salute" del San Raffaele di Milano ha attaccato direttamente il ministro della Salute Giulia Grillo ...

Grecia - il primo ministro Tsipras si reca sui luoghi della tragedia : Il primo ministro greco Alexis Tsipras è arrivato ieri sui luoghi della tragedia degli spietati incendi che hanno messo in ginocchio l'antica regione dell'Attica. Il bilancio delle vittime è salito in ...