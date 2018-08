Il premio Nobel per la pace assegnato ad Aung San Suu Kyi non può essere ritirato

Clima : il premio Nobel Steven Chu al 69° Meeting di elettrochimica : Anche il Premio Nobel per la Fisica nel 1997, Steven Chu, sarà presente insieme agli oltre duemila scienziati e tecnologi attesi a Bologna dal 2 al 7 settembre per il 69mo Meeting Annuale dell’International Society of Electrochemistry. Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dell’elettrochimica nella lotta al cambiamento Climatico. Il Nobel Chu venne scelto da Barak Obama per il ruolo di Segretario all’energia tra il 2009 e il ...

“Addio Kofi Annan”. A 80 la scomparsa del premio Nobel : Se n’è andato dopo una breve lotta contro la malattia l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, morto in Svizzera a 80 anni. Una notizia lanciata in queste ore da tutte le principali testate internazionali. Nato in Ghana nel 1938, era cresciuto in una famiglia benestante – suo padre era diventato governatore provinciale – in un Paese ancora sotto il dominio britannico. Due giorni prima del suo 19esimo ...

Kofi Annan morto - ex segretario delle Nazioni Unite e premio Nobel per la pace : Dopo una breve malattia, l’ex segretario generale delle Nazioni Unite e premio Nobel per la pace, Kofi Annan, è morto in Svizzera all’età di 80 anni. Lo hanno riferito fonti diplomatiche internazionali. Annan, ghanese, era stato il primo africano a guidare il Palazzo di Vetro. Dopo due mandati, dal 1997 al 2006, era stato anche inviato dell’Onu in Siria. Laureatosi al Macalester College di St. Paul in Minnesota, Kofi Atta Annan si perfezionò poi ...

“Addio gigante”. premio Nobel - con i suoi libri ha ispirato 2 generazioni : Lutto nel mondo della cultura. Premio Nobel per la letteratura. Nella sua carriera ha scritto più di 30 libri e ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Booker prize nel 1970 per il romanzo «In uno stato libero» Lo scrittore anglo-caraibico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, noto come VS Naipaul è morto nella sua casa di Londra loNato a Trinidad e Tobago da un famiglia di origini indiane il 17 agosto del 1932 ma naturalizzato britannico, ...

