Il no della Milano dell' accoglienza a Salvini | il ministro ironizza

Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano : Hanno partecipato almeno 10mila persone, mentre Matteo Salvini incontrava il primo ministro ungherese Viktor Orbán The post Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano appeared first on Il Post.

I video della manifestazione contro Orban a piazza San Babila a Milano : C'è un'Italia che non ci sta alla politica dell'odio e del rancore': Il video live integrale degli interventi sul palco di Europa Senza Muri, la manifestazione contro Orban: Pippo Civati a piazza San ...

Nasce l'asse della destra europea. L'incontro Orban-Salvini a Milano : 'Contro i migranti è lui il mio eroe' : Il faccia a faccia a Milano rinsalda l'alleanza sovranista contro l'immigrazione e per la difesa dei confini nazionali ed europei. I due concordano: no alla gestione dei flussi, e ai ricollocamenti. ...

L'incontro tra Salvini e Orban : il "no" in piazza San Babila della Milano dell'accoglienza : Nel cuore della città il presidio organizzato da Cgil, Anpi e Pd per una Europa senza muri contro il "vertice dell'intolleranza" in Prefettura

Milano. Servizio civile : aperto il bando per mettersi a disposizione della città : Cento opportunità per ragazzi e ragazze che vogliano impegnarsi per rendere Milano più accogliente, attrattiva e inclusiva. Li mette a

Milano - rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...

Milano. Da mercoledì 29 agosto il festival della Formula 1 alla Darsena : Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il mondo della Formula 1 sarà protagonista nel cuore di Milano, quarta città

Sicurezza - controlli della Stradale a Milano : 18 patenti ritirate in una sola notte : Posti di blocco sulle tangenziali e sulla A7, 16 persone in stato di ebbrezza e 2 positive a cannabis e cocaina

L'innovativo Parco della scienza di Milano sarà progettato dallo studio Carlo Ratti Associati : ... ha presentato lo scorso novembre insieme al gruppo leader nel settore delle infrastrutture, LendLease, la proposta di Masterplan del Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di ...

Milano. Competenze digitali per gli studenti della civica Manzoni : Istituzione d’eccellenza del territorio di Milano, il Civico polo scolastico Manzoni ha intrapreso da diversi anni un percorso per lo

Borse europee negative in attesa della Fed - Milano -0 - 44% : Le Borse europee chiudono la seduta negative alla vigilia del simposio della Federal Reserve a Jackson Hole e in attesa di indicazioni dall'intervento del presidente Jerome Powell. Intanto i mercati ...

Antonelli Firenze - grande festa a Milano per l'apertura della prima boutique : La cerimonia di apertura si terrà il 21 settembre in Corso Venezia 12. L'ad Marco Berni: "Dobbiamo mostrare al mondo il nostro saper fare, l'ottimo livello della produzione Antonelli Firenze"

Concerti in pineta. A Milano Marittima arie e duetti celebri nella magia della natura : 'Per la straordinaria brillante carriera che l'ha portata ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo e a trasmettere la sua esperienza attraverso un'intensa attività didattica a nuove generazioni di ...

Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro : Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro – ora costa 1,5 euro – e sarà però valido per un’area più grande. La novità, dice il Corriere, The post Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro appeared first on Il Post.