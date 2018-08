Il ministro Tria e gli affari con la Cina di Xi Jinping

Tria a Pechino - l'agenda cinese del ministro tra istituzioni e finanza : Un'altra giornata di intensi impegni a Pechino per il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria: dopo gli incontri istituzionali di ieri con il ministro delle Finanze Liu Kun, che ha invitato in Italia al prossimo Forum Italia-Cina, e i

Il ministro dell’Economia Tria : “Il tetto del 3% criticato pure da chi lo inventò - ma diverso è dire che lo supereremo” : Il rispetto del rapporto deficit Pil al 3% “è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è molto diverso dal dire che lo supereremo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa presso l’ambasciata italiana in Cina, ha commentato le parole del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Quest’ultimo infatti, in un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che vuole ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Il tetto del 3 per cento criticato pure da chi lo inventò - ma diverso è dire che lo supereremo” : Il rispetto del rapporto deficit Pil al 3% “è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è molto diverso dal dire che lo supereremo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa presso l’ambasciata italiana in Cina, ha commentato le parole del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Quest’ultimo infatti, in un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che ...

Mercati : Trump solido nonostante le pressioni. Viaggio del ministro Tria in Cina - analisti - : Salvo improvvisi cambi di rotta, quindi, appare improbabile che i Democratici riescano a ottenere una solida maggioranza in uno dei due rami del Parlamento e ribaltare così la politica - anche ...

Il ministro Tria da Pechino rassicura : 'lo spread non aumenterà' : Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un messaggio rassicurante a oltre quaranta rappresentanti della comunità d'affari italiana incontrati a Pechino. Tria ha menzionato lo spread, affermando che tornerà ...

TRIA : "ITALIA NON CERCA ACQUIRENTI DEL DEBITO PUBBLICO"/ ministro in missione in Cina : 'Protezionismo dannoso' : Giovanni TRIA, missione in Cina: "Italia non CERCA ACQUIRENTI del DEBITO pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà". Le ultime notizie.

Cina - da oggi missione ministro Tria : 10.30 Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, è in missione in Cina da oggi fino al primo settembre, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra Roma e Pechino. Con Tria anche il vicedirettore generale di Bankitalia,Panetta. La visita ha lo scopo di intensificare le relazioni economiche, finanziarie e commerciali, nonché contribuire a consolidare i rapporti fra i due Paesi. La missione,tra Pechino e Shanghai,prevede molti ...

Mef - ministro Tria da oggi in Cina per rafforzare dialogo economico : Roma, 27 ago., askanews, - Dal oggi agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...

Mef - ministro Tria da oggi 27 in Cina per rafforzare dialogo : L'Italia e la Cina condividono la volontà di mantenere un clima di collaborazione nello sviluppo ordinato dell'economia mondiale e hanno interesse a cooperare per la difesa della stabilità dei ...

Cina-Italia : ministro Economia Tria in visita da oggi nel paese asiatico : La visita in Cina del ministro dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia vuole contribuire a consolidare i rapporti tra i due... Tra gli obiettivi al centro della visita figurano l'...

Cina-Italia : ministro Economia Tria dal 27 agosto in visita nel paese asiatico : Roma, 24 ago 11:58 - , Agenzia Nova, - Dal 27 agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale... , Com,

Mef - ministro Tria dal 27 in Cina per rafforzare dialogo economico : Roma, 24 ago., askanews, - Dal 27 agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...

Austria - Putin ha ballato con il ministro degli Esteri austriaco - : Il presidente russo Vladimir Putin ha ballato con il ministro degli Esteri Austriaco Karin Kneissl, durante i festeggiamenti del suo matrimonio. Lo riferiscono i media Austriaci. Le varie foto ...

In Austria polemiche per l'invito a Putin al matrimonio del ministro degli Esteri - : "Prima di tutto si tratta di una festa privata e una visita privata, non significa alcun cambiamento della posizione della politica estera Austriaca", ha detto il rappresentante del ministero degli ...