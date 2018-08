Il ministro dell ecologia francese si è dimesso perché il suo lavoro è impossibile

Macron vs Salvini : “con Orban siete nemici dell’Ue”/ ministro “stia zitto - pensi a Francia” : tensioni Europa : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo contro Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo : Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo l’uscita dal piano di salvataggio deciso otto anni fa con i creditori internazionali e in vista del 2019 quando, al termine The post Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Il "no" della Milano dell'accoglienza a Salvini - il ministro ironizza : "Incorreggibili" : Il ministro dell'Interno ha commentato con un post su Twitter l'appello dei 15mila presenti al presidio in piazza San Babila

Maturità - si cambia. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti annuncia : "Entro settembre le modifiche all'esame" : L'esame di maturità cambierà e le modifiche arriveranno "entro settembre". Ad annunciarlo, in un'intervista a La Stampa, è il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti."È un lavoro che stiamo facendo con gli uffici del ministero. Lo dettaglieremo a decisione prese e, comunque, entro settembre. L'esame è sempre un tema delicato che mette in fibrillazione ragazzi e famiglie".Il ministro affronta anche il tema del ...

Il ministro-star dell’Ambiente ha piantato Macron in diretta radio : Parigi. Tirava una brutta aria già da un po’ di tempo al ministero dell’Ambiente, il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, sapeva che Nicolas Hulot era il più infelice dei ministri, ma di certo non si aspettava le sue dimissioni teatrali in diretta su France Inter, la più importante radio pubb

Il ministro dell’Economia Tria : “Il tetto del 3% criticato pure da chi lo inventò - ma diverso è dire che lo supereremo” : Il rispetto del rapporto deficit Pil al 3% “è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è molto diverso dal dire che lo supereremo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa presso l’ambasciata italiana in Cina, ha commentato le parole del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Quest’ultimo infatti, in un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che vuole ...

Francia - si dimette il ministro dell'Ecologia Nicolas Hulot : «Pochi passi sui problemi ambientali» : Si è dimesso il ministro francese dell'Ecologia Nicolas Hulot, uno dei membri più popolari del governo francese. L'annuncio a France Inter: «Ho deciso di lasciare il...

