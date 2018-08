Il governo sul caso Genova? Statalizzare non è la soluzione

Brunetta sul governo : “Fa scappare gli investitori” : «Eversivo» è l’aggettivo che Renato Brunetta usa più spesso per definire il governo gialloverde e le sue scelte. Lo è, per l’economista di Forza Italia, quella «miscela esplosiva per gli assetti economici e democratici del Paese, nata dopo le elezioni del 4 marzo «in cui ha vinto il centrodestra ma la Lega si è alleata con il M5s , in modo illegittimo, mettendo insieme diavolo e acqua santa, senza rispettare il voto degli elettori». ...

Maroni ha dato il suo giudizio su Salvini e sul governo : Il governo gialloverde "è ancora nella sua fase di indecisione creativa", una critica "più rivolta al M5s, perché la Lega con Salvini sta dimostrando di avere idee chiare e determinazione". Lo sostiene, intervistato da 'Repubblica', l'ex governatore lombardo Roberto Maroni aggiungendo però che "gli imprenditori del nord sono delusi dai provvedimenti ...

governo - insulti dai migranti. Video"Fascisti di m... - fascisti di m..." : Ecco il video virale di Lamin Ceesay, rapper gambiano che vive a Salerno, che insieme a due amici ha affittato un pedalò e simula così il loro ritorno in Africa, indirizzando il videomessaggio al ministro dell'Interno, Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...

L'affondo di Brunetta sul governo "È eversivo e spaventa chi investe" : nostro inviato a Marina Di Pietrasanta"eversivo" è l'aggettivo che Renato Brunetta usa più spesso per definire il governo gialloverde e le sue scelte. Lo è, per l'economista di Forza Italia, quella "miscela esplosiva per gli assetti economici e democratici del Paese, nata dopo le elezioni del 4 marzo "in cui ha vinto il centrodestra ma la Lega si è alleata con il M5s , in modo illegittimo, mettendo insieme diavolo e acqua santa, senza rispettare ...

Diciotti - Di Maio : "governo è stato ed è compatto - ottenuti risultati" : "In questi giorni non è mancata la compattezza del governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il presidente del Consiglio Conte, perché abbiamo fatto un gioco di squadra. Un gioco di ...

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

Per aumentare i controlli sullo spaccio nelle scuole - governo stanzia 2 - 5 milioni per 15 città : Piano straordinario contro la droga nelle scuole: l'ha messo a punto il Viminale per le principali città italiane. Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste. Avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o installare impianti ...

Golpe finanziario - l'allarme dell'ex Bce Bini Smaghi : 'Cosa deve fare il governo - subito'. Bomba sulle banche : Il tempo stringe, il Golpe finanziario è dietro l'angolo. Ad ammetterlo, neppure tanto velatamente, è Lorenzo Bini Smaghi , economista ex Bankitalia e Bce e oggi presidente della banca francese SocGen ...

Martina attacca il governo : 'Incapaci - portate il Paese sul baratro' : Il segretario del Pd Maurizio Martina contro il governo. 'Sento Di Maio pontificare in tv e sui social contro chi ancora in queste ore difende il Paese e 177 vite umane contro l'arroganza del loro ...

Di Maio sul caso Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...

Diciotti - ONU e OIM in pressing sul governo italiano : Fate sbarcare i profughi : Teleborsa, - L' Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati , UNHCR , e l' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni , OIM , "esortano il Governo italiano a consentire ai rifugiati e migranti ...

Speranza : "Da gennaio 400 vite spezzate sul lavoro. Una strage - ma il governo non se ne occupa" : Mentre le cronache politiche si concentrano sul caso Diciotti, Roberto Speranza prova a riportare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro: "400 vite umane spezzate sul lavoro da inizio dell'anno. Quattrocento. È una vera e propria strage".Una strage che per il coordinatore di Articolo 1 "dovrebbe essere la priorità assoluta per qualsiasi governo. Invece Salvini & C non se ne occupano. Sono impegnati in queste ore a ...