Il giallo del vescovo anti-Papa Monsignor Viganò? È sparito

[Il punto] I poliziotti cattivi - quello bravo e il vero obiettivo del governo gialloverde : E così, dalla Cina, è toccato al ministro dell'Economia Tria rasserenare gli animi con dichiarazioni rassicuranti. "Il limite europeo all'indebitamento si può anche criticare ma questo è molto ...

La prova del cuoco - ovvero gialloverdi anche in cucina : Esiste qualcosa di più nazional-popolare della cucina? L’Italia è un Paese fondato sul ragù della nonna e la torta di mele della zia. Compleanni, matrimoni, promozioni non sono altro che l’occasione per riunirsi attorno ad un tavolo a mangiare. Non c’è da stupirsi, quindi, se i programmi di cucina sono ormai un caposaldo dei palinsesti di tutte le reti, facendo così diventare gli chef delle vere e proprie celebrity. Ma può un programma di cucina ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

LIVE Roma-Atalanta - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : Dzeko è il faro dell’attacco giallorosso - Gomez parte dalla panchina : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi si apprestano a sfidare un avversario dotato di grandi mezzi tecnici e pronto a giocarsi fra pochi giorni l’accesso in Europa League. I ragazzi guidati da Di Francesco sono reduci da un’importante vittoria sul campo del Torino, sconfitto grazie ad ...

Roma-Atalanta alle 20.30 La Diretta i giallorossi a caccia del secondo successo : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è partita col piede ...

Roma - necessaria la cessione di Strootman : operazione straordinaria del club giallorosso - il calciatore in lacrime lascia la Capitale : La Roma si prepara per il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, la squadra di Eusebio Di Francesco dovrà vedersela con l’Atalanta, osso durissimo e grande protagonista in campionato ed Europa League. I giallorossi sono reduci dal successo sul difficile campo del Torino e hanno intenzione di raggiungere Juventus e Napoli in testa alla classifica, la Roma è una squadra che può assolutamente lottare per vincere lo ...

Strootman dice addio alla Roma - il regista giallorosso ceduto al Marsiglia : le cifre dell’affare : Kevin Strootman a sorpresa dice addio alla Roma, il centrocampista giallorosso sarà un calciatore del Marsiglia: i dettagli dell’accordo A sorpresa la Roma ha venduto al Marsiglia Kevin Strootman. Il centrocampista giallorosso è stato ceduto al club francese per 25 milioni di euro più 3 di bonus. Per il calciatore è previsto un contratto di 4,5 milioni a stagione per cinque anni. Le visite mediche e la firma dell’olandese al ...

MYSTERE/ L'esordio di Vanzina nel mondo del giallo-thriller : Nel 1983 Carlo Vanzina ha diretto un film che si distacca dalla commedia per entrare nel genere giallo-thriller. Un esordio non privo di rischi, ma interessante. BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:11:00 GMT)EXTINCTION/ L'evoluzione del b-movie nella pellicola di Ben Young, di E. RaucoSFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: siete pronti a cantarvele e suonarvele al lavoro?, dei Comicastri

Crollo ponte - il giallo dell'ultimo studio chiesto all'Università : Siglato il primo di agosto, due settimane prima del disastro, per valutare per l'ennesima volta il progetto di rinforzo degli stralli. Il Dicca: "Sorpresi anche noi"

La riforma delle intercettazioni non piace al governo gialloverde : stata bloccata. Meglio proseguire, come è successo dal Rubygate in poi, con i metodi dello sputtanamento, dietro l'alibi "libera stampa in libero Stato"

Il fiato corto della maggioranza gialloverde : I diversivi di solito hanno il fiato corto. Che una nave italiana, in porto italiano, fosse bloccata e si minacciasse di riportare i richiedenti asilo in un paese che non viene ritenuto sicuro è servito per alimentare l'ennesima cortina fumogena sulle difficoltà di una maggioranza improbabile. Di chi chiede la nazionalizzazione di una concessione autostradale, e poi si scopre che ha votato il decreto "salva Benetton". Di chi ha ...

Ilva - giallo sulla decisione dell'Avvocatura : Di Maio: "Sospetto di illegittimità della cessione ad ArcelorMittal". Calenda: "Ora pubblichi il parere"

Morte-giallo dell'anziana «Non si parli di contagio» : E se è vero che, secondo quanto spiega la scienza medica, normalmente la West Nile ha effetti gravi solo quando si manifesta in soggetti con situazioni di particolare debilitazione, nel caso della ...

La strada di casa 2 su Rai1 nel 2019 - riprese in corso per la seconda stagione del giallo con Alessio Boni (foto) : Grande attesa per l'arrivo de La strada di casa 2 su Rai1: nel 2019 andrà in onda la seconda stagione della fortunata serie con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere prodotta dalla casanova Multimedia di Luca Barbareschi, per la regia di Riccardo Donna. Il cast artistico e tecnico è tornato sul set ai primi di agosto per dare il via alle riprese dei nuovi episodi della serie, rinnovata da Rai1 per una seconda stagione dopo ...