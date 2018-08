Il futuro di Destiny 2 è qui | roadmap dei contenuti in uscita fino all’estate 2019

optimaitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018)2 I Rinnegati, inil 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One, sarà solo l'inizio di un Anno 2 davvero scoppiettante. Bungie ha infatti rilasciato ladi tutti iche arriverannoall'estate dele non sono pochi.Innanzitutto all'inizio di settembre, proprio dall'1, tutti i giocatori potranno provare gratis la modalità Azzardo. Il 4 invece, come tutti sanno, si potrà accedere all'espansione I Rinnegati. Il 14 settembre sarà invece la volta della prima incursione dell'Anno 2, chiamata Ultimo Desiderio. Il 18 settembre invece ci sarà allo Stendardo di Ferro.Conclusa questa fase passiamo all'autunno: a fine ottobre ritornerà La Festa delle Anime Perdute, parliamo dell'evento di Halloween, mentre a dicembre arriveranno La Stagione della Forgia e de Aurora. Ricordate? Si tratta dell'evento che introdusse gli Astori e non solo.Tutti coloro che sono ...