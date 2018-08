Il futuro di Destiny 2 è qui : roadmap dei contenuti in uscita fino all’estate 2019 : Destiny 2 I Rinnegati, in uscita il 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One, sarà solo l'inizio di un Anno 2 davvero scoppiettante. Bungie ha infatti rilasciato la roadmap di tutti i contenuti che arriveranno fino all'estate del 2019 e non sono pochi. Innanzitutto all'inizio di settembre, proprio dall'1, tutti i giocatori potranno provare gratis la modalità Azzardo. Il 4 invece, come tutti sanno, si potrà accedere all'espansione I Rinnegati. Il 14 ...