laragnatelanews

: Il dentifricio adatto ai più piccoli - - evyna : Il dentifricio adatto ai più piccoli - - sbllgcbb : COSE DA FARE IN BAGNO ?? -usa filo interdentale (se hai l’apparecchio usate una cosa chiamata Waterpik) -sciacquati… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) L’innovativa tecnologia di Biorepair è anche per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, periodo della dentizione mista: proprio in questa fase evolutiva, quando i denti da latte lasciano spazio ai permanenti, lo smalto dei denti neo-formati è più sottile e vulnerabile alle carie e necessita di una protezione totale! IlBiorepair Junior 7-14 anni , approvato dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani, è l’unicoper bambini a base di microRepair® che contrastano la formazione della carie e rafforzano lo smalto dei denti e Vitamina E che svolge una funzione antiossidante che aiuta a proteggere le gengive e a mantenerle sane. È indicato per remineralizzare lo smalto dei denti durante l’uso di apparecchi odontoiatrici. La speciale formulazione di Biorepair Junior lo rende ilideale per proteggere i denti dalla carie grazie alla presenza e all’azione ...