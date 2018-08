Il comparto chimico italiano procede in negativo | -1 | 64% | | SOL si muove verso il basso

Il comparto chimico italiano si muove verso il basso - -1 - 10% - - seduta in ribasso per Aquafil : Teleborsa, - Scambi al ribasso per l'indice del settore chimico, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 19.265,64, ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +2 - 37% - : Teleborsa, - Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 451,09 punti. Intanto il settore chimico europeo si ferma a ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +2 - 60% - - seduta effervescente per SOL : Teleborsa, - Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 494,63 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 19.

In rosso il comparto chimico italiano - -0 - 81% - - in forte calo Aquafil : Giornata in scivolata per l' indice del settore chimico , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 18.940,67, in ...

Il comparto chimico italiano marcia in positivo - +1 - 28% - - corre Aquafil : Teleborsa, - L'Indice del settore chimico si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.736,98, e si è poi ...

Il comparto chimico italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -2 - 60% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il Comparto chimico italiano, mentre è debole l'EURO STOXX Chemicals. L'indice del settore chimico ha chiuso a 18.576,99 in diminuzione di 495,44 punti rispetto alla ...

Pesante il comparto chimico italiano - -1 - 44% - - seduta in ribasso per SOL : Teleborsa, - Performance negativa per l'indice del settore chimico, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 19.510,4, in discesa di 286,...

Il comparto chimico italiano è in territorio positivo - +0 - 88% - - andamento sostenuto per SOL : Teleborsa, - Scambi in positivo per l'indice del settore chimico che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 19.622,31 in ...

Il comparto chimico italiano in forte ribasso - -1 - 93% - : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 19.323,12 in ...