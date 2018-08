Il comparto beni industriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista | +0 | 36%

Modesto rialzo per il comparto beni industriali a Milano - +0 - 65% - - slancio per Aeroporto di Bologna : Teleborsa, - Si muove con moderazione il settore infrastrutture e impiantistica, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'EURO STOXX ...

Rialzo controllato per il comparto beni industriali a Milano - +0 - 48% - - si concentrano gli acquisti su Atlantia : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il settore infrastrutture e impiantistica, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Industrial Goods & Services, che mostra ...

Il comparto beni industriali a Milano in forte ribasso - -1 - 65% - : Teleborsa, - Il Settore infrastrutture e impiantistica continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia ...

Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 34% - - seduta effervescente per Fiera Milano : Scambi in rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services . Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha ...

Il comparto beni industriali a Milano procede in negativo - -1 - 81% - : Teleborsa, - Si muove verso il basso il settore infrastrutture e impiantistica, dopo un esordio in lieve salita dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...

Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 02% - - notevole balzo in avanti per Atlantia : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia ...

Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 23% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia ...

Il comparto beni industriali a Milano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -7 - 31% - : Teleborsa, - Chiusura in rosso per il Comparto beni industriali a Milano dopo il crollo del ponte a Genova, a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Industrial Goods &...

Seduta molto negativa per il comparto beni industriali a Milano - -1 - 70% - : Teleborsa, - Rosso per il settore infrastrutture e impiantistica che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha chiuso la ...