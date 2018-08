Il caso | Miss Italia diffida concorso ospitato nella tenuta di Al Bano Lui | ‘Non ne so

Papa amareggiato dal caso Viganò : «Ma sono escluse le dimissioni» : Papa Francesco è «amareggiato» dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto...

Papa «amareggiato» dal caso Viganò - ma «non pensa alle dimissioni» : Papa Francesco è «amareggiato» dal dossier stilato dall'ex nunzio a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò, in cui il diplomatico vaticano lo accusa di aver protetto...

Abusi - il Papa «amareggiato» per il caso Viganò. «Ma non pensa alle dimissioni» : Stretti collaboratori del Pontefice hanno fatto sapere all’Ansa che Francesco non pensa a un passo indietro

Vi ricordate il commissario Oettinger? Ora minaccia "gravi sanzioni all'Italia" in caso di mancato pagamento dei contributi Ue : Vi ricordate il commissario Gunther Oettinger? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno agli italiani a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politico italiano e non solo. Ora il commissario Ue per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l'Italia, stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo ...

Matteo Salvini - la voce-bomba sulle dimissioni dopo il caso Diciotti : ecco tutta la verità : La 'minaccia di dimissioni' di Matteo Salvini . Nelle ore successive allo scontro sulla nave Diciotti , si sono moltiplicati i retroscena relativi alla 'misura estrema' prospettata dal ministro degli ...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

caso Diciotti - sbarcati i 29 minori<br>Commissione UE ne discute domani : 22:53 - I 29 minori presenti sulla nave Diciotti, quasi tutti tra i 14 e 16 anni, sono sbarcati. L'ok per farli scendere è arrivato nel tardo pomeriggio dal ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una diretta su Facebook (potete vederla cliccando sul box qui sotto). Intanto il prossimo 24 agosto ci sarà una riunione della Commissione UE per discutere dell'emergenza sbarchi. Nave Diciotti, ...

caso Diciotti - sbarcati i 29 minori<br>Commissione Ue ne discute venerdì : 22:53 - I 29 minori presenti sulla nave Diciotti, quasi tutti tra i 14 e 16 anni, sono sbarcati. L'ok per farli scendere è arrivato nel tardo pomeriggio dal ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una diretta su Facebook (potete vederla cliccando sul box qui sotto). Intanto il prossimo 24 agosto ci sarà una riunione della Commissione UE per discutere dell'emergenza sbarchi. Nave Diciotti, ...

caso di malasanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni Direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

caso Aquarius - la Commissione Ue : 'In contatto con vari Stati' : Sul Caso della nave Aquarius "la Commissione europea è in contatto con un numero di Stati membri, che ci hanno contattato" per la suddivisione dei migranti tra i diversi Paesi. A renderlo noto è stata ...

caso Scieri - la presidente della commissione parlamentare : "Risultato di un lavoro serio ed estenuante" : Sofia Amoddio, ex deputata Pd, ha guidato i lavori della commissione che si è occupata della morte del parà siciliano trovato senza vita il 16 agosto 1999

F1 - arrivata la decisione dei commissari sul caso Verstappen : la scelta spiazza… la Ferrari : Il pilota olandese partirà regolarmente settimo in griglia domani in occasione del Gp d’Ungheria, una decisione che cozza con quella presa nei confronti di Vettel in Austria Nessuna penalità per Max Verstappen, il pilota olandese è stato graziato dal collegio dei commissari sportivi che non hanno ritenuto la sua manovra lesiva nei confronti di Grosjean. Photo4 / LaPresse Il driver della Red Bull, in occasione della Q3, aveva ...

caso Malcom - Pallotta adirato con il Barcellona : “intromissione poco etica - accetterò le scuse solo se ci venderanno Messi” : James Pallotta commenta l’affare sfumato di Malcom, il Presidente della Roma è adirato con il Barcellona che si è intromesso nel colpo di mercato “Malcom? Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente del giocatore, l’accordo era fatto. Abbiamo le prove legali, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona ci ha chiesto scusa per ...

casoria - ancora dimissioni in giunta : lascia l'avvocato Cassettino : Casoria - ancora un forfait in giunta: si è dimessa l'avvocato Stella Rosaria Cassettino, nominata in quota Pd. 'Ho sentito il dovere di fare un passo indietro - scrive Cassettino nella sua lettera di ...