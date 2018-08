Il carro di Visegrad è armato

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 agosto 2018) L'Europa è troppo antica e carica di storia per cercare di capirla con la cronaca del momento. C'è una lettura diversa dall'ortodossa tradizione che fissa la nascita dell'Europa unita nel momento in cui alcuni paesi un tempo in guerra decisero di metter in comune l'acciaio con cui forgiavano le armi per uccidersi a vicenda. Ed è quella del sessantotto di Praga, Varsavia, Belgrado, non solo fulcro del ricongiungimento dell'Est all'Ovest, ma matrice delle tante pulsioni disgregatrici di oggi. Lo spunto per capire il senso dell'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbàn, i due gemelli diversi del neo nazionalismo, ce lo offre così Milan Kundera e nasce da quello che accadde cinquanta anni fa.In un articolo pubblicato nell'ormai lontano 1983 dalla rivista Débat,con il titolo "Un Occidente sotto sequestro, o la tragedia dell'Europa centrale", lo ...