Il Battle Royale marino Last Tide è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Come sarà il Battle Royale Zombie di Call of Duty Black Ops 4? Trapelano dettagli : Call of Duty Black Ops 4 darà inizio alla sua beta per Blackout su PS4 il 10 settembre. Quando sarà disponibile i fan impareranno sicuramente molto di più sulla mappa, sui meccanismi di gioco e altro ancora (nel frattempo potete vedere qui la mappa multiplayer Arsenal). Nel frattempo, alcuni dettagli su Blackout sono apparentemente trapelati online, rivelando potenzialmente di più sulla modalità, compreso il modo in cui incorporerà gli ...

Stormdivers dagli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale : pubblicato un nuovo trailer : Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come Resogun, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suo nuovo progetto Stormdivers, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei Battle Royale.Gli sviluppatori avevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ...

Battlefield 5 : la modalità Battle Royale non sarà realizzata da DICE : Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica modalità battle royale, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad una modalità che da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che il battle royale di battlefield 5, oltre che non disponibile al momento de lancio (sarà lanciata successivamente con un aggiornamento) ...

Dying Light : Bad Blood unirà Battle Royale e Dying Light a partire dal mese di settembre : Dying Light: Bad Blood, il battle royale di Techland sarà disponibile a settembre su PC tramite Steam in Early Access. Questo titolo multiplayer competitivo punta a combinare in modo creativo l'azione PvP e PvE, mantenendo il nucleo del gameplay di Dying Light.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:"Siamo sempre stati entusiasti all'idea di aggiungere più PVP multiplayer a Dying Light. Abbiamo letto tutti i messaggi dei giocatori sui social ...

Nuovo trailer di Battlefield 5 mostra il Battle Royale e l’inferno di Rotterdam : Sono passati ormai due anni dall'uscita del predecessore di Battlefield 5, titolo ormai attesissimo da tutta la community che gira attorno allo sparatutto EA DICE. Dopo un periodo di polemiche successive all'annuncio, pare che ora le acque si siano calmate. Come tutti ormai sanno le vicissitudini belliche della Prima Guerra Mondiale lasceranno il posto a quelle della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo del ...

Fortnite Battle Royale per Android non sarà disponibile su Google Play : 2 Epic Games, azienda produttrice del gioco Fortnite, ha preso un'importante decisione: il download di Fortnite Battle Royale per Android sara' disponibile solo dal sito ufficiale della societa' statunitense. Una presa di posizione infausta soprattutto per Google che, infatti, vedra' sparire il videogame dal suo store. Del resto, Epic Games si è concessa un lusso che in pochi possono permettersi, giacché la pubblicita' su Play ...

Battlerite : la modalità Battle Royale sarà a pagamento e standalone : Come già sapevamo, il MOBA free-to-play Battlerite sta per ricevere una modalità Battle Royale per ampliare l'esperienza offerta ai giocatori, e nonostante gli sviluppatori non avessero detto nulla a riguardo in moltissimi si aspettavano che questa sarebbe stata disponibile gratuitamente su Steam, così come lo è il gioco base.A sorpresa, Stunlock Studios ha svelato oggi molti dettagli della nuova esperienza Battle Royale, annunciando che ...

Multiplayer - Battle Royale e Discovery Mode in Assassin's Creed Odyssey? Le risposte del director : Tramite un'intervista concessa ai microfoni di Game Informer, veniamo a sapere quali sono alcune delle intenzioni del team che si sta occupando del nuovo capitolo di Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey.Il game director Scott Philips, rispondendo ad una serie di domande a bruciapelo, ha infatti rivelato che non ci sarà alcun tipo di componente Multiplayer all'interno del gioco.Procedendo nell'intervista, Philips ha anche rivelato che ...

Il Rampino e la Teleferica potrebbero approdare in Fortnite Battle Royale : In seguito alla manutenzione di questa mattina, Fortnite è stato aggiornato con la patch 5.20 e, puntualmente, vi abbiamo riportato tutte le novità dell'update.Tuttavia, stando a quanto riportato da Fortnite Intel, la patch nascondeva quelle che dovrebbero essere le prossime novità in arrivo.Nello specifico, sembra che, a breve, Fortnite Battle Royale si arricchirà con due nuovi oggetti che offriranno nuove possibilità nei movimenti e nel ...

Il Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 trainerà il gioco? Le stime di Activision : La beta di Call of Duty Black Ops 4 dedicata al comparto multigiocatore è ormai disponibile, e tanti sono i giocatori che non hanno perso occasione per lanciarsi fin da subito all'interno del mondo di gioco confezionato dai ragazzi di Treyarch. Siamo ovviamente di fronte a un'edizione del gioco che è ben lungi dall'essere completa, e chiaramente tante saranno le correzioni che gli sviluppatori dovranno operare da qui al mese di ottobre, al fine ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la modalità Battle Royale Blackout sta generando moltissimo interesse tra i giocatori : Durante la conference Call di Activision per investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato dell'imminente Call of Duty Black Ops 4 e della sua modalità battle royale intitolata Blackout."Abbiamo forti aspettative per il gioco. Siamo molto fiduciosi per lo sviluppo in corso, sentiamo il forte interesse della community e la risposta dei fan".Come segnala Dualshockers, Johnson ha affermato che il gioco si propone di ...

Farside : il Battle Royale sviluppato da Dark Horse Game Studio è stato annunciato per PS4 : Durante la conferenza stampa di PlayStation China a Shanghai, Sony e Perfect World Entertainment hanno annunciato il porting PS4 di Farside.Come segnala Dualshockers, Farside è stato originariamente annunciato come un gioco battle royale per mobile ma, a quanto pare, è in arrivo anche per PS4, anche se non sappiamo se verrà lanciato in occidente o resterà confinato al mercato cinese.Probabilmente avrete molta familiarità con i meccanismi del ...

League of Legends : una nuova modalità di gioco ispirata ai Battle Royale è in arrivo? : League of Legends si appresta ad accogliere Nexus Blitz, la sua nuova modalità di gioco volta a sperimentare nuove modalità di gioco.Come riporta Eurogamer, Riot Games ha spiegato che questa modalità di gioco farà parte delle così dette "modalità Sperimentali", ovvero un modo per seguire i gusti della community proponendo qualche novità. Si tratterà qualcosa di diverso rispetto agli eventi e tempo come Ultra Rapid Fire, bensì con le modalità ...