IFA 2018 | Acer presenta il notebook Swift 5 e il visore OJO 500

SKAGEN presenta Falster 2 ad IFA 2018 con cassa swimproof - GPS - NFC e sensore di battito a 299 euro : A meno di un anno dalla prima generazione, la danese SKAGEN controllata da Fossil ha presentato ad IFA 2018 lo smartwatch Falster 2 L'articolo SKAGEN presenta Falster 2 ad IFA 2018 con cassa swimproof, GPS, NFC e sensore di battito a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Google è pronta a portare Google Home Max all’IFA 2018 : Tra i protagonisti di IFA 2018 sembra certa la presenza di Google Home Max, il grande speaker intelligente da tempo in vendita negli USA L'articolo Google è pronta a portare Google Home Max all’IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Nilox presenta a IFA 2018 tre nuovi monopattini elettrici : Roma, 28 ago., askanews, - Nilox, la marca italiana di tecnologia per sport e outdoor del gruppo Esprinet, presenta ad IFA tre nuovi monopattini elettrici che, insieme a hoverboard, skate elettrici ed ...

IFA 2018 - tutte le novità di quest’anno : Il futuro della tecnologia va in scena a Berlino. Venerdì 31 agosto i riflettori del mondo hi-tech si sposteranno su IFA, la più grande fiera europea dell’elettronica di consumo che dal 1929 fotografa lo stato dell’arte della tecnologia, anticipando i prodotti che saranno sugli scaffali in occasione delle prossime feste di Natale. La manifestazione tedesca è diventata famosa soprattutto per l’audio-video, ma negli anni si è ...

IFA 2018 - tutto quello che dobbiamo aspettarci : Anche quest’anno l’Ifa, la più importante fiera tecnologica europea, è alle porte. La manifestazione nata addirittura nel 1929 è stata nel corso dei decenni palcoscenico per l’introduzione di innovazioni sorprendenti e prodotti e per il 2018, nonostante all’orizzonte non si intraveda nulla di sconvolgente, promette comunque di mostrare al mondo diversi prodotti interessanti, soprattutto nel settore degli elettrodomestici ...

Samsung 8K - prevista invasione di televisori a IFA 2018 - : Anche se la fiera di elettronica di consumo più importante in Europa, e una delle più grandi al mondo, inizia il 31 agosto, in realtà già a partire dal 29 agosto i principali marchi presenteranno le ...

Philips - arrivano altre nuove Hue in anteprima da IFA 2018 : La schiera di Hue di cui abbiamo scritto recentemente non includeva tutte le novità che Philips presenterà al pubblico ad IFA 2018 L'articolo Philips, arrivano altre nuove Hue in anteprima da IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

LG ufficializza gli speaker XBOOM (anche con AI) che presenterà ad IFA 2018 : LG ha ufficializzato gli altoparlanti XBOOM che saranno presentati al pubblico ad IFA 2018 sui quali ripone molta fiducia L'articolo LG ufficializza gli speaker XBOOM (anche con AI) che presenterà ad IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei introdurrà due nuovi colori per P20 Pro a IFA 2018 : Huawei presenterà due nuove colorazioni in stile Twilight per P20 Pro al prossimo IFA 2018: ecco come saranno. L'articolo Huawei introdurrà due nuovi colori per P20 Pro a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei conferma la tecnologia a 7 nanometri per Kirin 980 - in arrivo a IFA 2018 : A IFA 2018 vedremo Kirin 980, il nuovo chipset sviluppato da Huawei, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri e che debutterà sulla serie Huawei Mate 20. L'articolo Huawei conferma la tecnologia a 7 nanometri per Kirin 980, in arrivo a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.