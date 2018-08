Ibiza | dopo Borriello il club punta Cassano e Galliani

Ibiza - dopo Borriello arriva anche Cassano? Spunta anche Galliani : Borriello- Come noto, e come appreso nelle ore precedenti, Marco Borriello ripartirà dalla Serie C spagnola, sposando totalmente il nuovo progetto dell’ Ibiza. La squadra isolana, militante in terza divisione, sarebbe pronta a tentare l’affondo anche per Antonio Cassano. Una coppia delle meraviglie con Borriello, una coppia che potrebbe rilanciare le speranze promozione della compagine […] L'articolo Ibiza, dopo Borriello ...

Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino/ Dopo il litigio fanno pace ad Ibiza - insieme con Santiago : pace fatta tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. I due hanno trascorso insieme alcuni momenti a Ibiza con il piccolo Santiago(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - dopo Ibiza le vacanze sono in montagna. La coppia inseparabile e innamoratissima : guarda : vacanze romantiche in montagna per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata sotto i riflettori del ‘GF Vip’ si ama alla follia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo le vacanze a Ibiza si stanno godendo le fresche giornate estive del Trentino Alto Adige: la coppia, infatti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in montagna. E il soggiorno è decisamente in love, come mostrano gli scatti condivisi su Instagram ...

Temptation Island - Martina e Andrew insieme a Ibiza dopo l'addio a Gianpaolo? : Un mese dopo il falò di confronto e la decisione di prendere strade diverse Martina e Gianpaolo, coppia nota al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ...

Temptation Island - cosa è successo tra Martina e Andrew dopo il reality? La nuova coppia insieme ad Ibiza : Martina e Andrew, dopo l’avventura di Temptation Island, sarebbero una coppia: a confermare l’indiscrezione tanti indizi social A Temptation Island ha fatto discutere il loro bacio, ma tra Martina Sebastiani ed Andrew Del Corso pare che la frequentazione stia continuando anche dopo l’avventura nel reality. dopo l’addio di Martina a Gianpaolo, l’ex fidanzata protagonista del programma di Canale 5 avrebbe perso ...

Martina e Andrew in vacanza insieme dopo Temptation : avvistati in direzione Ibiza : I colpi di scena non mancano neppure dopo la fine di Temptation Island. Nel corso dell'ultima puntata di questa settimana, abbiamo assistito all'addio tra Martina e Gianpaolo dopo il falò di confronto. I due hanno deciso di interrompere la relazione, complice anche l'avvicinamento della ragazza al tentatore Andrew. Tra i due c'è stato un intenso bacio che ha fatto capire a Martina che ormai la storia d'amore con il suo fidanzato storico era ...

CHIARA FERRAGNI/ Ritorno a Milano da Fedez e Leone dopo l’addio la festa ad Ibiza : CHIARA FERRAGNI, dopo la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, condita da alcune polemiche, torna a Milano da Fedez e dal piccole Leone in attesa del sì.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:08:00 GMT)