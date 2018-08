I vescovi Usa prendono posizione | quelli chiamati in causa smentiscono Viganò Altri

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il Papa non è amareggiato del caso Viganò e tanto meno pensa alle dimissioni. Anche se i rigurgiti del passato ritornano. Ed è proprio al primo Vatileaks che ha fatto esplicito riferimento l'ex Nunzio nell'intervista al vaticanista del TG1 Aldo Maria Valli, (il secondo giornalista con cui Viganò è stato in contatto negli ultimi mesi). Ha parlato dell'indagine del 2012 commissionata da Benedetto, ma soprattutto ha detto che le informazioni da lui fornite ai cardinali investigatori di Benedetto (che ha attaccato per non aver fatto nulla contro la corruzione) erano simili a quelle che egli ha scritto nella sua dichiarazione pubblicata domenica scorsa. Anche questo è un fatto nuovo. I risultati dell'indagine non sono mai stati rivelati, ma le sue scoperte erano così importanti che nel loro primo incontro dopo l'elezione di Francesco del 13 ...