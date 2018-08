I suoi cani abbaiano di notte | condannato imprenditore

Si getta nel fiume per salvare i suoi cani : uomo intrappolato in un canneto - vigili sul posto : di Marco De Risi Per salvare i suoi due cani che si erano buttati in un fiumiciattolo all'Appio è rimasto incastrato in un canneto e non riesce a raggiungere la riva. E' accaduto poco fa e le fasi del ...

Mare vietato per i suoi cani - aretino in vacanza picchia i vigili urbani : Pugni e calci a due agenti della polizia municipale di Riccione che non gli permettevano di lasciare i suoi cani al Mare. E' successo ieri pomeriggio a Misano Adriatico, protagonista un 53enne aretino ...

Kylie Jenner miliardaria : dalla copertina di Forbes alla cuccia extralusso per i suoi cani : Si parla di lei in tutto il mondo per due motivi contemporaneamente: da un lato a causa del suo canile di super-lusso con riscaldamento e aria condizionata per i suoi due cuccioli, dall’altro perché è una delle miliardarie più giovani della storia. La fortunata è ovviamente Kylie Jenner, la più giovane delle sorelle Kardashian-Jenner e ha un patrimonio in banca superiore a quello di Mark Zuckerbergh, il fondatore & proprietario di ...

