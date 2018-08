I morti per l’uragano Maria a Porto Rico sono 2 975

Migranti - Salvini : “Sono aumentati i morti in mare? Io dormo benissimo perché combatto gli scafisti” : “Di Ong, che volendo o no erano di aiuto ai trafficanti di esseri umani, non ce ne sono più nel Mediterraneo. E posso dire che se non cambieranno le regole di alcune missioni internazionali e navali, potremmo anche fare a meno di queste missioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini parlando al termine dell’incontro con il presidente ungherese Viktor Orban. Quando un cronista gli ha chiesto conto ...

Usa - ventiquattrenne perde a videogame e spara a Jacksonville : 3 morti e 9 feriti (VIDEO) : Una strage per aver perso ad un torneo di videogame. A Jacksonville, in Florida, gli appassionati si sono ritrovati in un centro commerciale affollato per partecipare al torneo on line di Madden, un videogioco dedicato alla Nfl di football americano. Uno dei giocatori avrebbe perso la testa dopo essere finito fuori dal gioco ed avrebbe sparato all'impazzata contro gli altri concorrenti. Secondo i media americani il bilancio provvisorio è di tre ...

Sanità - bimbi morti per soffocamento : il Sis 118 lancia la campagna : “E’ inaccettabile veder morire i bambini piccolissimi, come gli ultimi due in provincia di Taranto di appena 2 anni, uccisi da un acino d’uva senza che nessuno, tra i presenti, abbia cercato, nei primissimi minuti, di effettuare le manovre di disostruzione. A tutte le mamme e ai papà d’Italia, ai nuclei familiari e a tutti i cittadini, grazie alle Centrali operative 118 dei vari territori regionali, a titolo completamente ...

Usa : sparatoria in Florida durante torneo di videogame - 3 morti. Tra loro anche il killer : ha aperto il fuoco dopo avere perso : Sono tre i morti e undici le persone rimaste ferite nella sparatoria ad una gara di videogame a Jacksonville, in Florida. David Ketz, 24 anni, era uno dei partecipanti, e ha aperto il fuoco dopo essere stato sconfitto. Poi si è suicidato. L’aggressione è avvenuta durante le qualificazioni all’interno di un torneo di Madden 19, il videogioco dedicato al football NFL, in corso nel GLHF Game Bar del centro commerciale all’aperto ...

Perde al torneo di videogiochi e spara. Tre morti a Jacksonville : Ha perso al torneo dei videogame e, per la rabbia, ha compiuto una strage. È questa l'ipotesi di quanto accaduto a Jacksonville, in Florida, al torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Tre morti è il bilancio della sparatoria, che include anche l'aggressore - il 24enne David Katz, di Baltimora - che si è tolto la vita.Ancora pochi i dettagli della strage. La polizia spazza via l'ipotesi di un secondo ...

Bufera al Tg1 : diretta di cronaca con morti per una notizia di gossip : Ha scatenato un vespaio di polemiche sui social quanto avvenuto al Tg1 di ieri, allorquando la conduttrice ha interrotto la diretta da Civita, dove sono morti 10 escursionisti travolti dal fiume Raganello, per dare spazio alle vicende private dell’attrice Asia Argento. L’artista italiana è accusata, infatti, di aver abusato di un collega all’epoca dei fatti minorenne. Una scelta editoriale che ha indignato il web. Una ...