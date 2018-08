I migranti della Diciotti raccontano | ' Noi | torturati e venduti più volte'

Anche la Campania accoglie sei migranti della nave Diciotti : Saranno 6 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno in Campania nei prossimi giorni. Gli immigrati saranno accolti da quattro diocesi della regione, tra Avellino e le province di Benevento,...

Sanità e via Duomo : anche Napoli accoglie i migranti della nave Diciotti : Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno a Napoli nei prossimi giorni. La diocesi di Napoli, attraverso la Caritas, ha infatti dato la propria disponibilità ad...

Dove andranno i migranti della Diciotti : I centottantasei della Diciotti stanno per diventare o sono già diventati richiedenti asilo, ognuno con la sua storia, con un futuro che l'aspetta, cominciato appena sbarcati a Catania. Per 100 di loro si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza 'Mondo migliore' a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. Altri 39 naufraghi sono rimasti invece nell'hotspot di Messina in attesa ...

A Rocca di Papa i migranti della Diciotti - scontri e disordini. Cosa è successo : Favorevoli da una parte, contrari dall'altra. Si divide la comunità di Rocca di Papa , comune alle porte di Roma, dove si trova il centro di accoglienza della Conferenza episcopale italina 'Un mondo migliore' che adesso ospita 100 migranti della nave Diciotti, sbarcati a Catania dopo dieci giorni di tensione per il veto imposto da Matteo […]

Rocca di Papa - il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti : Durante un collegamento in diretta della trasmissione InOnda (La7) con Rocca di Papa un manifestante pro accoglienza ha riassunto il dramma dei migranti della nave Diciotti. Un siparietto che non è passato inosservato per il linguaggio colorito e la sintesi usata dal manifestante L'articolo Rocca di Papa, il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti proviene da Il Fatto Quotidiano.

migranti - i 100 della Diciotti arrivati a Rocca di Papa. Folla divisa - tra saluti romani e cartelli con scritto ‘Welcome’ : Da un lato il canto ‘Bella ciao‘ e i cartelli con la scritta ‘Welcome‘, dall’altro l’Inno d’Italia e i saluti romani. È la scena che si sono trovati davanti i Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, al momento del loro arrivo in pullman al centro di prima accoglienza ‘Mondo migliore’ a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. Dopo il naufragio, il trasferimento a bordo del pattugliatore ...

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa tra saluti romani e Bella Ciao. "Ora siete liberi - il vostro incubo è finito" : Hanno trascorso ore e ore in pullman, dalla Sicilia fino ai Castelli romani. Un intero giorno per un'altra tappa del loro lungo viaggio, dopo la traversata in mare dalla Libia, dopo il soccorso della Guardia Costiera italiana, dopo lo stallo in mare e poi in porto a Catania a bordo della nave Diciotti, dopo il trasferimento all'hotspot di Messina. Nella notte sono arrivate al centro Auxilium di Rocca di Papa, accolti da due diverse fazioni: da ...