I Medici 3 | riprese al via | c’è anche Francesco Montanari

I Medici 3 : saltano alcune riprese della fiction? : Paiono esserci problemi per le nuove riprese de I Medici 3. La nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 subirà un ritardo? Non è ben chiaro cosa deciderà di fare la produzione, certo è che i recenti fatti di cronaca hanno creato qualche piccolo disagio agli attori e a chiunque lavori alla serie tv. Cosa è accaduto? I Medici 3: negate le riprese nella chiesa di Pienza I Medici 2 non è ancora andato in onda e si parla già dei problemi ...