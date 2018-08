huffingtonpost

: “Non rassegnarsi allo sfascio”. Panebianco replica a Orsina “Macché incivilirli, i barbari vanno cacciati”, dice l'… - ilfoglio_it : “Non rassegnarsi allo sfascio”. Panebianco replica a Orsina “Macché incivilirli, i barbari vanno cacciati”, dice l'… - HuffPostItalia : I “barbari” in politica non sono una novità, ma l’opposizione non li sa affrontare - MGloucester : RT @ilfoglio_it: “Non rassegnarsi allo sfascio”. Panebianco replica a Orsina “Macché incivilirli, i barbari vanno cacciati”, dice l'opinion… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Che molti esponenti del governo si muovano al di fuori di una grammatica politico-istituzionale sperimentata, e che le loro parole siano spesso o quasi sempre poco calibrate e misurate, è del tutto evidente. Che però questo modus operandi debba considerarsi una novità, mi sembra del tutto inappropriato dirlo: la politicizzazione dei ruoli istituzionali e la spettacolarizzazione delladura in Italia da almeno un quarto di secolo.Se i "barbari" hanno invaso Roma, questa "invasione" era già in atto da un bel po' prima che Di Maio e Salvini salissero, con Conte, al Colle! La "barbarizzazione" dellademocratica non è solo italiana, anche se il nostro Paese per motivi storici esaspera certe tendenze di fondo del nostro tempo. Essa segnala qualcosa di più profondo, dei meccanismi in corso a livello globale che andrebbero capiti e poi, ...