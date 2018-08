Huawei rilascia GPU Turbo e intanto arriva Honor Play

laragnatelanews

(Di mercoledì 29 agosto 2018)ha lanciato la sua nuova arma. Un’applicazione che promette un’implementazione della velocità di esecuzione degli smartphone. Tale Applicazione è denominata GPU. Da quando è stata immessa nello store, oltre a migliaia di istallazioni, ne sono seguiti gli aggiornamenti di vari smartphone sia, che. La società ha elencato i dispositivi che otterranno questa nuova tecnologia. Tra i tanti, gli smartphone appena presentati e anche molti dispositivi meno recenti. Il marchio cinese ha confermato che “GPU” sarà a breve disponibile per9LTE e Lite,7X,8 e6X. Tutti gli aggiornamenti avranno differenti disponibilità. Dapprima potranno beneficiarne i dispositivi più recenti, e solo in un secondo momento quelli già in produzione (anche dal 2016).ha annunciato in precedenza che l’9 ...