Grandi infrastrutture fra Stato e Mercato | 10 riflessioni

"Grandi infrastrutture allo Stato" Genova - la ricetta dell'Eurispes : "Autostrade, telecomunicazioni, energia, porti e grande logistica: dopo gli anni delle privatizzazioni per fare cassa, il Paese deve tornare proprietario e gestore delle grandi infrastrutture e dire basta allo shopping delle multinazionali straniere che ha privato l’Italia del controllo e della piani ficazione del suo sviluppo” Segui su affaritaliani.it

Ponte crollato a Genova - il nodo Grandi opere/ L'emergenza infrastrutture e il danno dei No : Il tragico crollo di circa 200 metri del viadotto Morandi a Genova ci consegna - oltre a un doloroso bilancio di vittime - due gravissime emergenze che non investono solo il capoluogo ligure, ma l'...

"Grandi opere non in discussione" Infrastrutture - i piani del governo : "Le grandi opere non sono in discussione. Ci atteniamo al perimetro definito dal contratto di governo e quindi non sono in discussione". Lo assicura Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti intervistato da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : Tap? Più infrastrutture al Sud | Ma il leghista insiste : si vada avanti : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture"/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle Grandi opere : Tap, Lezzi a Salvini: "Al Sud servono infrastrutture". Ultime notizie: tra M5s e Lega è scontro sulle grandi opere e i progetti in ballo.

Tap - Lezzi a Salvini : “Al Sud servono infrastrutture”/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle Grandi opere : Salvini: "Pedemontana, Tap e Tav: benefici superiori a costi”. Video Ultime notizie: il ministro dell'Interno replica a Di Battista sulle grandi opere, interviene Barbara Lezzi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : "Tap? Più infrastrutture al Sud" : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi |Lezzi : "Tap? Più infrastrutture al Sud" : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"