GRANDE FRATELLO VIP 2018 Walter nudo tra i concorrenti? Tutte le indiscrezioni

Nicki Minaj adora il fidanzato di Ariana GRANDE : “Per caso ha un fratello?” : Interviene anche Machine Gun Kelly The post Nicki Minaj adora il fidanzato di Ariana Grande: “Per caso ha un fratello?” appeared first on News Mtv Italia.

Filippo Contri e Lucia Orlando - GRANDE Fratello/ Lavoro e progetti : “Come se fossimo insieme da sempre!” : Filippo Contri e Lucia Orlando, dopo il Grande Fratello 15, ecco che Lavoro fanno adesso ed i progetti per il futuro insieme: “Come se fossimo insieme da sempre!”.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:41:00 GMT)

GIORGIO MANETTI LASCIA UOMINI E DONNE/ Trono Over : la porta rossa del GRANDE FRATELLO Vip si spalanca? : GIORGIO MANETTI LASCIA UOMINI e DONNE: il cavaliere non farà parte del parterre della nuova stagione del Trono Over. La conferma arriva dal settimanale Chi.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:01:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 15 - Filippo e Lucia : "La nostra storia sta crescendo - facciamo piani per il futuro" : A dispetto di malelingue e scettici, la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello 15 procede a gonfie vele. Infatti, la coppia ha di recente festeggiato i primi 4 mesi d’amore - si è concessa un viaggio in India - e pare pensare a importanti progetti per il futuro. Lo hanno detto i diretti interessati in un'intervista a Novella 2000:La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre. Ancora ...

GRANDE FRATELLO - Filippo e Lucia innamorati pazzi : “Ecco cosa faremo in futuro” : Filippo e Lucia del Grande Fratello stanno ancora insieme: la coppia ha festeggiato 4 mesi d’amore Altro che fuoco di paglia: la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello procede a gonfie vele! La coppia ha di recente festeggiato i 4 mesi d’amore e comincia già a pianificare degli importanti progetti […] L'articolo Grande Fratello, Filippo e Lucia innamorati pazzi: “Ecco cosa faremo in ...

GRANDE FRATELLO Vip : Eleonora Giorgi e Maurizio Battista tra i concorrenti (RUMORS) : A pochi mesi dalla fine dell'edizione classica del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D'Urso, stanno per riaccendersi i riflettori della casa più spiata d'Italia, ma nella sua versione Vip. Cresce sempre più la curiosità del pubblico, impaziente di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti che faranno parte di questa terza edizione. La data di inizio non è ancora stata ufficializzata, ma con molta probabilità, la prima puntata andrà in onda ...

GRANDE FRATELLO Vip con Ilary Blasi : anche Walter Nudo concorrente? : Walter Nudo nel cast del GF Vip 3 di Ilary Blasi? Walter Nudo concorrente del Grande Fratello Vip? Questa è la nuova indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. Di reality l’attore e karateka ne ha già fatto uno e l’ha pure vinto con l’87% di voti. Era il 2003 quando L’Isola dei famosi andava in onda per la prima volta sul secondo canale della Tv di Stato condotto da Simona Ventura. Nudo si seppe guadagnare la ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Patrizia Rossetti spara a zero sul reality : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con esso la rivelazione dei nomi del cast della nuova edizione, Patrizia Rossetti ha detto no in passato? Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:52:00 GMT)

“Razzista!”. Rodrigo Alves - il Ken Umano - dà di matto e gira nudo per casa : espulso dal GRANDE FRATELLO Vip inglese. La sua versione : Rodrigo Alves, conosciuto anche come il Ken Umano, sta facendo discutere parecchio. Dopo la sua partecipazione come ‘guest star’ al Grande Fratello 15 in Italia ha deciso di prendere parte alla versione britannica. Ma qualcosa non è andata per il meglio. Rodrigo Alves, classe 1983, ha origini britanniche anche se nelle sue vene scorre sangue brasiliano da parte di padre e lui stesso è nato a San Paulo. Sicuramente i lineamenti ...

GRANDE FRATELLO VIP - ANTICIPAZIONI/ Loredana Lecciso nella Casa? Richiesta la sua presenza : GRANDE FRATELLO Vip, ANTICIPAZIONI/ Cicciolina si candida per entrare nella Casa più spiata d'Italia: tutti gli altri nomi del cast in attesa del prossimo mese.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 22:43:00 GMT)

Alessandro Tersigni - dal GRANDE FRATELLO al Paradiso delle Signore : “Andremo in onda dal lunedì al venerdì per 180. Stiamo creando una favola che, speriamo, non avrà fine… che è un po’ il sogno di chi ci ha seguito, ci segue, e seguirà”: così Alessandro Tersigni (alias Massimo Camerana) racconta ai suoi followers come si sta evolvendo la fiction che lo ha riportato sulla cresta dell’onda: il Paradiso delle Signore, che a settembre 2018 parte con la sua versione daily. Conosciamo meglio il ...

GRANDE FRATELLO 15 - Alessia Prete : grave lutto per l'ex concorrente : Alessia Prete è stata sicuramente una delle concorrenti più piacevoli e simpatiche della quindicesima edizione del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 durante la scorsa primavera.Nel corso della sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, inoltre, la 23enne torinese ha anche trovato l'amore: da molti mesi, infatti, Alessia fa coppia fissa con Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ex concorrente ...

GRANDE FRATELLO - Rodrigo Alves : il Ken Umano espulso dall'edizione inglese : Rodrigo Alves, il personaggio noto in Italia con il soprannome di Ken Umano, ottenuto "grazie" agli oltre 60 interventi di chirurgia estetica con i quali è entrato anche nei Guinness dei Primati, ex guest-star dell'ultima edizione italiana del Grande Fratello e ospite dei programmi televisivi condotti da Barbara D'Urso, specialmente Domenica Live, è stato espulso dall'edizione inglese del Grande Fratello alla quale partecipava come ...

GRANDE FRATELLO Vip - anticipazioni/ Cicciolina si candida : tutti gli altri nomi del cast : Grande Fratello Vip, anticipazioni/ Cicciolina si candida per entrare nella Casa più spiata d'Italia: tutti gli altri nomi del cast in attesa del prossimo mese.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 03:10:00 GMT)