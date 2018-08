Governo | Bernini | da migranti a Ilva | esecutivo nel caos

Lavoro : Bernini - Governo contro imprese e lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo giallo-verde con la solita propaganda cerca di mascherare la verità, ma giorno dopo giorno si conferma contro le famiglie, le imprese e contro i lavoratori ”. Lo dichiara Anna Maria Bernini , capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell’in contro pubblico “Forza Italia – Stati generali in Abruzzo” in corso all’Aurum di Pescara.“Vara dl ...

Ue : Bernini - Governo dica verità su euro : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Il governo dica la verità : vuole l’uscita dell’Italia dall’ euro ? Il ministro Savona oggi in audizione ha riesumato quel famoso piano B che a lui è costato il ministero dell’Economia e all’Italia duecento punti di spread. Forza Italia pretende chiarezza. Non permetteremo che si giochi con i risparmi delle famiglie e con gli investimenti delle imprese”. Lo scrive ...

Governo. Bernini - stop annunci vuoti : Come in altre occasioniil vicepremier sbaglia i conti e sarà Tria a spiegarglielo.Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il2018 non potranno essere approvate nuove leggi di ...